UEFA y Conmebol toman decisión por sede de la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA y la Conmebol resolvieron posponer al sábado la decisión sobre cuál será la sede de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España, tras una cumbre realizada este viernes en la que participó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Según medios argentinos, Tapia y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, propusieron realizar el partido en Portugal, Inglaterra o Italia.

Los representantes de ambas confederaciones volverán a reunirse este sábado para establecer la locación y la fecha del duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América, pautado originalmente para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar, el cual entró en un limbo por la guerra en Oriente Medio.

El jueves, Tapia había expresado, en declaraciones a la prensa, incluida EFE, que se mostraba interesado en que el encuentro se jugara en Argentina.

Sus comentarios se produjeron después de que el estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, apareciera como nueva opción para el partido.