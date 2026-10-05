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Nicaragua arrasa y los locales también celebraron en el torneo Rangers 2026

El torneo duró tres días y estuvo cargado de mucha competencia entre los equipos participantes

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 11:14 -
  • Franklin Martínez
Nicaragua arrasa y los locales también celebraron en el torneo Rangers 2026

Honduras se hizo presente en el torneo Rangers 2026.

uSan Pedro Sula.

La ciudad industrial se vistió de gala para recibir una auténtica fiesta del béisbol infantil y juvenil. Este domingo 4 de octubre concluyó con gran éxito el Torneo Rangers 2026, una competencia internacional organizada para conmemorar el 45.º aniversario de fundación del emblemático club sampedrano.

Durante tres días de intensa actividad —desde el viernes hasta la tarde del domingo—, las promesas de la «pelota chica» compitieron al más alto nivel en tres escenarios de la ciudad: el Complejo Deportivo Rangers, el Estadio Bonilla y el Estadio Olímpico.

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El certamen contó con una nutrida representación internacional. Por Honduras vieron acción los equipos Rangers, Imdeport, Lima Club, Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), Roatán, Utila y Gigantes. Por parte de Nicaragua compitieron Liga Julio Montenegro, Rivas Nicaragua y la Selección de Nicaragua, mientras que El Salvador estuvo presente con su Selección local. Más de 300 niños se dieron cita.

El balance del torneo dejó a las delegaciones de Nicaragua y al anfitrión Rangers como los grandes dominadores de las distintas categorías.

Con el título de la categoría U16 en casa y el gran despliegue organizativo, Rangers Baseball Club cerró con broche de oro la celebración de sus cuatro décadas y media impulsando el talento beisbolero en el país.

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En horas de la noche de este domingo se desarrollaron los actos de clausura y las respectivas premiaciones de todas las categorías.

LOS TÍTULOS

U8:

Campeón: Liga Julio Montenegro (Nicaragua)

Subcampeón: Roatán (Honduras)

U10:

Campeón: Rivas (Nicaragua)

Subcampeón: Liga Julio Montenegro (Nicaragua)

U12:

Campeón: Rivas (Nicaragua)

Subcampeón: Liga Julio Montenegro (Nicaragua)

U14:

Campeón: Rivas (Nicaragua)

Subcampeón: Liga Julio Montenegro (Nicaragua)

U16:

Campeón: Rangers (Honduras)

Subcampeón: Rivas (Nicaragua)

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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