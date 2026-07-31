Nuevos grupos y sorprendente formato: Así se jugará el Torneo Apertura

San Pedro Sula, Honduras.

La espera terminó. Después de semanas de expectativa, este día comienza oficialmente el Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras, una temporada que quedará marcada por la implementación de uno de los cambios más importantes en la historia reciente del campeonato. La Liga Nacional apostó por una profunda reestructuración de su sistema de competencia con el objetivo de hacer más atractivo el certamen, reducir la carga de partidos y ofrecer un calendario que permita a los clubes afrontar en mejores condiciones los torneos internacionales y los compromisos de la Selección Nacional.

Todas las miradas estarán puestas en el Motagua, vigente campeón del fútbol tras conquistar el título del torneo anterior al imponerse a Marathón en la gran final. El conjunto azul buscará comenzar con el pie derecho la defensa de su corona en una campaña que será muy diferente a las anteriores. Un campeonato con 12 protagonistas La temporada contará con la participación de Olimpia, Motagua, Real España, Marathón, Génesis, Olancho FC, Juticalpa FC, Lobos UPNFM, Victoria, Platense, Estrella Roja FC e Independiente de Siguatepeque, clubes que conforman la nueva Liga Nacional de 12 equipos tras la ampliación aprobada por los dirigentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Así será el nuevo formato La principal novedad será la división del campeonato en dos grupos de seis equipos, organizados por criterios geográficos. Cada club disputará 16 partidos durante la fase regular. El calendario combinará enfrentamientos de ida y vuelta frente a los rivales de su mismo grupo y encuentros contra equipos del grupo opuesto, reduciendo considerablemente el número de jornadas respecto a los torneos anteriores. Aunque los equipos estarán distribuidos en grupos, la clasificación se definirá mediante una tabla general, donde se contabilizarán todos los puntos obtenidos durante la fase regular.

Seis equipos seguirán en la pelea por el título La liguilla también tendrá modificaciones. Al finalizar las 16 jornadas, los seis mejores equipos de la tabla general clasificarán a la fase final. Los clubes que ocupen el primer y segundo lugar avanzarán directamente a las semifinales, como premio a su regularidad durante el campeonato. Por su parte, los equipos ubicados entre la tercera y sexta posición disputarán el repechaje. El tercer lugar enfrentará al sexto y el cuarto se medirá al quinto en series de ida y vuelta. Los ganadores de esas llaves se unirán a los dos primeros clasificados en las semifinales, que también se disputarán en partidos de ida y vuelta. Posteriormente, los vencedores jugarán la gran final para definir al nuevo campeón del Apertura 2026. También cambia la lucha por la permanencia Otra de las modificaciones importantes será el descenso. La Liga Nacional eliminó el sistema de tabla acumulada que se utilizaba entre Apertura y Clausura. Ahora, los equipos que finalicen en el último lugar de cada torneo disputarán una serie de permanencia para definir cuál perderá la categoría al finalizar la temporada.