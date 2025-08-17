Juticalpa se impone en casa ante Choloma en un gran duelo del Apertura 2025

Olancho, Honduras.

El primer gol del partido llegó tras una gran jugada colectiva del Juticalpa, en la que Axel Gómez centró al área y Josué Villafranca remató de cabeza desde el punto penal para abrir el marcador y apuntar su tercero en el torneo al minuto 9.

En un grandioso partido por la Jornada 5 del campeonato, Juticalpa y Choloma nos entregaron un gran duelo en el Estadio Óscar Peralta, que terminó a favor de los locales 3-2.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continuó con sus acciones, grandes momentos y partidazos de nuestro fútbol hondureño.

Choloma intentó reaccionar, pero fue hasta el minuto 30 que encontró su primera anotación tras encontrarse con un balón que Axel Alvarado mandó al fondo de la roja.

Cinco minutos después, al 35, Choloma dio la vuelta y dio la sorpresa. Un error de Axel Gómez, que cometió penal contra Selgin Guevara, llevó al árbitro a no dudar en señalar la pena máxima, y Kemsie Abbott se encargó de definir.

Juticalpa reaccionó rápidamente y, al 38, tras una fuerte falta contra Josué Villafranca en el área, el encargado de impartir justicia marcó la infracción desde los 11 pasos y Kelvin Matute escribió.

Juticalpa no bajó los brazos y, al final del duelo, fue más y consiguió otra falta dentro del área, lo que se convertía en una nueva oportunidad desde la pena máxima, y Kelvin Matute definió.

Así culminaba el penúltimo partido de esta quinta jornada del campeonato, que continuará sus acciones con el clásico entre Motagua y Marathón.

Juticalpa tendrá un partido muy complicado en la próxima jornada, ya que tendrá que jugar de visita ante Real España, que viene en un buen momento y de empatar contra Olimpia, que es líder en la tabla.

Por otra parte, Choloma recibirá un Génesis PN, que llegará con una derrota ante Olancho FC. Ambos clubes llegan necesitados de sumar en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.