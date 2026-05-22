Tilguath sin tapujos: extranjeros de Olimpia, dardo a Espinel y su llegada al Savio

Tegucigalpa, Honduras.

En sus declaraciones, el estratega se refirió a su reciente incorporación en los banquillos del Deportes Savio FC de la Liga de Ascenso de Honduras luego de dejar las filas del Olancho FC hace unos meses. Tilguath explicó los motivos de su decisión luego de haber estado algunos torneos en Primera División.

Como parte del séptimo congreso de entrenadores realizado este viernes 22 de mayo en Tegucigalpa, Reynaldo Tiguath se hizo presente y atendió a los medios de comunicación para abordar algunos temas de la actualidad en el balompié catracho.

Además, dio su opinión sobre la final del Clausura 2026 entre Marathón vs Motagua que se disputó el jueves por la noche en el Morazán y también profundizó sobre la temporada que tuvo Olimpia, señalando a los fichajes extranjeros y en la misma línea el trabajo de Eduardo Espinel: "No es lo mismo que vos seas profesional y estés trabajando aquí, a que te vayas a tu país a vacacionar"

Hoy con un nuevo equipo, has tomado otro rumbo, un nuevo desafío

La verdad muy contento por la oportunidad que se abrió en Copán y, hay que ir a trabajar para tratar de que el equipo vuelva a primera división.

Sos un técnico que te volviste cotizado, porque con esfuerzo has logrado dos ascensos, que muy pocos pueden darse ese lujo

Mira, siempre he dicho, para mí esta es una profesión y es mi pasión, lo que hago, lo hago con la mayor disposición. Obviamente algunas ocasiones nos va a ir bien, otras no tan bien y otras muy bien. Esperamos que con Savio podamos hacer bien las cosas y podamos que el equipo vuelva a Primera.

¿Qué te llevó a tomar este desafío?

Primero, no todos los equipos en Segunda son responsables como en Primera. La parte económica es fundamental para que vos puedas luchar para lograr un ascenso, entonces negociamos, hablamos, llegamos a un acuerdo y ahora pues solo falta trasladarnos para Santa Rosa para empezar la pretemporada.

¿Firmaste por cuánto tiempo?

Por un año, solo dejamos una cláusula ahí para poder salir, pero bueno, espero cumplir el año y lograr el objetivo de poder estar en Primera División.

Si te sale equipo en primera o en otro lado, ¿esa es la cláusula?

Pero no para todos. Si sale, es para algunos equipos.

¿Equipos grandes, por decirlo de alguna manera?

Por decirte así, para equipos grandes. Para equipos grandes, de ahí no me aceptaron la cláusula para los otros, entonces solo quedó para los grandes.

Esta decisión, te lleva a armar un buen plantel. ¿Qué tanto te van a dar esa libertad para poder fichar y poder pelear?

Esa es una de las cláusulas, se pidió un cuerpo técnico, unos jugadores, obviamente ellos tienen que ver el presupuesto. Lo único que uno les dice es que no le queden mal a ellos. Si le ofrecen 5 lempiras, esos pagasélos. Porque si no, vas a tener un problema con ellos.

Y el cuerpo técnico, la mayor parte de aquí de Tegucigalpa, tratar de ir a trabajar, o sea, les dije a ellos, no quiero ser mentiroso en decirles que vamos a ascender, pero sí vamos a buscar hacerlo, porque si no voy a quedar de mentiroso.

Tenés dos ascensos que te respaldan

Hemos trabajado, nos han dejado hacerlo y eso es bueno. Así que vamos a una ciudad bonita, gente que está motivada, que quiere invertir, porque en Segunda es más inversión que lo que recibís, pero Savio dicen, y lo vi en algunos videos, que juega con mucho público. Su estadio está mejorado, hay muchas cosas que están a favor.

La final de ida, ¿qué te pareció?

Interesante, creo que dos equipos que no renunciaron a sus ideas, tanto Marathón como Motagua, y se define en Tegucigalpa el próximo domingo, entonces esperamos que el partido sea mejor que el que se jugó ayer.

¿Usted considera que sale fortalecido Motagua con ese resultado?

Al contrario, le sacaron el gane de la bolsa. Creo que son de esos minutos donde uno le dice a los muchachos, no se juega, que la pelota esté más lejos de tu portería es lo que más querés. Entonces, creo que al final Marathón se encuentra esa jugada, el empate y el partido cambia, porque si vienes aquí con el marcador adverso, tienes que buscar primero empatarlo y que Motagua no te haga gol. Entonces, el va a ser diferente. Obviamente, creo que Motagua va a proponer un poco más acá y va a ganar el que, no el que menos se equivoque, no confundamos a la gente, es el que mejor haga las cosas.

¿Qué puede marcar, la diferencia en un partido donde quizás hay aspectos que los técnicos a veces se guardan?

En el fútbol siempre van a haber errores y aciertos, pero creo que pasa por la determinación de los jugadores de acá. Ustedes se fijan, Real España, Marathón, los de la costa, les cuesta un poco Tegucigalpa. Y esa es la ventaja, que tienen los equipos capitalinos, que van a San Pedro y suman. Y es muy raro que un sampedrano venga acá y sume. Pero Marathón puede cambiar la historia; tiene que venir sin complejos, pero si se le viene a cerrar, creo que lo más probable es que Motagua esté celebrando.

¿La lesión de Alexis Vega, qué tanto cree usted que le puede afectar a Marathón?

Es un jugador importante, para mí es uno de los más importantes que tiene el torneo, es diferente. Pero él, creo que había salido en el partido contra Real España, se había lesionado. Tomaron el riesgo ponerlo y creo que ya se termina el torneo para él y parte del que viene.

Si te pregunto por el favoritismo, en el caso tuyo, ¿cómo lo ve?

Mira, los capitalinos tienen que saber que siempre son favoritos en las finales. Olimpia, Motagua siempre son favoritos, eso no te lo puede quitar nadie. Independientemente de cómo llegues, si clasificaste de quinto, de sexto, de primero, siempre son favoritos, independientemente de contra quién jueguen. Esa es una excusa que no pueden poner los entrenadores. Siempre son favoritos para los torneos.

Para finalizar, ¿cómo visualiza lo que está pasando en Olimpia? Ya firmadas cuatro salidas, se esperan muchas más. Usted que tuvo la experiencia de poder estar ahí, ¿cómo vio este torneo en general?

Creo que Olimpia se ha equivocado en las contrataciones de los extranjeros. No sé quién o cómo los están contratando. Viene un muchacho uruguayo, hasta desconozco el nombre, y no jugó.

¿Santiago Ramírez?

Santiago Ramírez capaz jugó tres partidos. El otro muchacho que Queiroz fue a la banca por Lobo, oigan bien, un lateral derecho lo banqueó. El otro muchacho, Mulet, se dio cuenta que no podía jugar el partido que le ganan a Real España y lo hacen García, Jamir, y el medio campo es más dinámico. El extranjero tiene que ser mejor que el nacional, y un claro ejemplo es ese. Los que tiene Olimpia, miren, va a quedarse Hernández por ganas, no por otra cosa, porque mejor que los nacionales no es. Olimpia tiene que apuntarle a un extranjero de calidad.

Por ejemplo, cuando dice el entrenador que tome el teléfono y venir al club no es atractivo, discúlpeme, pero es el equipo más grande de Centroamérica. Vos le hablás, mira, es Olimpia, es el más grande de Centroamérica, el que más ha ganado títulos en Honduras, ¿cómo no te va a seducir?

¿Le falta al directivo apostarle realmente, o es aquí el técnico el que realmente busca?

Uno como entrenador, puedo decir un nombre porque sé, pero yo, si ocupo dos defensas, doy las opciones, no los contrato, los pido. Pero, al final ustedes me están diciendo, los que tiene Olimpia, no veo que Mulet sea mejor que Jamir, o que García, o que Jorge, y eran él y otros más, entonces, algo no se está haciendo bien. Y hablo no solo de Olimpia, hay que ver quién les mete los extranjeros. Hay que ver, porque ustedes miran a Arboleda, con la edad que tiene, y sigue, y va a seguir, porque tiene ganas, porque a veces por lo menos la actitud para hacer las cosas tiene que ser diferente.

¿Y los delanteros cómo viste? Una temporada muy raquítica en Olimpia, como que no le fue muy bien

Lo que pasa es que no encontraron gol. Si ustedes ven, el mejor partido de esta triangular de Olimpia fue contra Real España, ¿quiénes jugaron? ¿Yustin? Entonces, si algo me está dando resultado, sería un tonto yo, si tengo este once, me hace un buen partido y me gana, cambiar ese once. O sea, aquí ponemos las excusas, que porque jugamos miércoles, domingo, para eso están las pretemporadas, para que acondiciones el equipo para estas circunstancias. No pongas excusas, si no, Europa entonces está en otro mundo, porque juegan martes, viernes, martes o miércoles, domingo. Y usted no escucha a un entrenador que se queja.

¿Ya sabían los entrenadores cómo era el calendario? Bueno, entonces, pero no es lo mismo que vos seas profesional y estés trabajando aquí, a que te vayas a tu país a vacacionar, a celebrar un título y vengas una semana antes de empezar el torneo. Ahí vas a poner excusas.

Y Espinel se quejó de esto, que no hicieron una buena pretemporada, pero lo mismo pasó con Marathón, que fueron otros equipos que pelearon la final anterior

Pero escuché más excusas de un grande como Olimpia, que Espinel se quejó más, si Lavallén pasó más expulsado, si le metieron en este torneo siete partidos en dos expulsiones. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando pones excusas, por ejemplo, a mí me contrata Savio y voy a ir a entrenar tres días y me vengo. No, tengo que vivir allá.

El detalle es aquí, que los equipos grandes tienen buenos jugadores, pero si no haces una buena base en la parte física, ustedes no escuchan cuándo va a empezar Olimpia pretemporada. En otras ocasiones ya sabías que hasta eliminado, empiezo el 8 de junio. Y ustedes no escuchan nada. Pero como aquí normalmente pasa, porque a veces los equipos no pagan los 12 salarios. Entonces decís, pero si están pagando los 12 salarios, los jugadores tienen que tenerlos entrenando.

Espinel dijo que no es un fracaso que Olimpia no haya llegado. ¿Qué piensa usted?

El no haber llegado a la final es un fracaso y el no haber sido campeón es un super fracaso. O sea, es que miren, lo que pasa es que ha encontrado directivos que se conforman con poco o nada. Cuando les digo es por que, de los que conocen su historia, cuándo el equipo jugaba a veces feo. O sea, sean conscientes, jugaba feo - ojo me estoy poniendo como aficionado, no como entrenador - y ganaba. Eso le ajustaba.

Pero como siempre el entrenador pone excusas, que mucho partido, que no hice pretemporada. Sí, pero el club no te dijo que no la hicieras. No la hiciste porque no quisiste, porque quisiste estar en tu país vacacionando. Entonces esas son las cosas que hay que cambiar. A veces el directivo lamentablemente se conforma con poco o nada. Tiene que exigirle. Olimpia tiene una historia, Motagua, Real España, todos tienen una y un modelo de juego. En Olimpia se ha perdido todo eso. En Motagua ha recuperado. Marathón no ha renunciado desde que Lavallén llegó a jugar juego elaborado y va a seguir así.

El llamado de Keyrol Figueroa, ¿qué te parece a vos?

Si quieres jugar en tu país vas a jugar. Esto no es poder de convencimiento, no te puedo convencer a ustedes de que vengas a un país al cual ni lo has vivido, pero tal vez tu padre y tu madre te han inculcado de decir, pucha, juega por nuestro país. O capaz Estados Unidos dijo que no lo iba a volver a llamar, pero tenía la opción de poder venir con Honduras. Entonces es bueno que venga así para que se dé cuenta cuál es la realidad en nuestro fútbol.

Porque aquí, todos le apuntamos a la selección mayor, pero la menor, o sea, las selecciones menores, no puede ser que el entrenador se llame Merlín Paz, y el asistente es Orlando López. Y en la Sub-20 el entrenador es Orlando López y el asistente era Merlín. Se cambian los roles. Esas son las cosas, hay un preparador físico para las dos, son cosas que se tienen que cambiar. No es que invento el agua, lo que pasa que a veces es mejor que ustedes me digan las verdades a mí y que me voy a enojar un rato con ustedes, está bien, me dijo la verdad.

En la selección mayor hay un cuerpo técnico bien organizado, pero de las demás no podemos cambiarnos el rol. Hoy soy primero y vos sos segundo. ¿Cuántos entrenadores hay aquí? Es un mensaje que te están mandando ellos, que no están conformes con lo que están haciendo. Porque somos no sé cuántos, 500, hay 800 entrenadores en toda Honduras y solo habemos 80. Vengo porque primera vez me aceptaron y no me aceptaron porque me inscribí, me aceptaron porque pagué una constancia. Entonces, no es que me habían aceptado, llené los requisitos, pero no me habían aceptado. A ver, ¿por qué? Porque la federación dice, no tengo nada en contra de ellos. Al contrario, yo los felicito porque invierten en plata, hombre. Y el invertir plata en el fútbol no es fácil.

Por lo futbolístico, ¿cómo ves el aporte que pueden tener estos muchachos que ahora se les está apostando o que han tomado la decisión ellos de venir a la selección?

Tienen mejor preparación, mejores canchas. Capaz, no digo mejores entrenadores porque no los conozco, pero sí hay mejores canchas, mejor alimentación. Si les requieres un gimnasio, ahí está. Si quieres ir a entrenar extra, vas. Entonces, como que pasa por la mente, porque te hacen ser un profesional. Si yo les digo, pregunten a los jugadores que han quedado eliminados, ¿qué hacen? Pregúntenle a los preparadores físicos cuándo llegan con sobrepeso. Entonces, no te puedes pagar un gimnasio. Cuando nosotros seamos profesionales, profesionales, vamos a tener una mejor liga y una mejor selección a nivel de competencia.

Profe, hablando también de esos jóvenes que no están en Honduras, pero que pueden formar parte de selecciones menores y mayores, decía Francis Hernández que van a contratar un scouting de primer nivel. ¿Usted cómo lo ve eso?

Cuando te habla de un scouting, es un extranjero. Estuve en un curso hace poco, por España. Entonces, ¿quieres Europa? ¿Por qué no hablas con David Suazo? 'David, qué mirás en Italia, muévete aquí. Vas a gastar menos en David y va a conocer. Maynor en Estados Unidos, tienes a Boniek, tienes a Muma, varios. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Para mí es innecesario. Es innecesario que vos contrates a alguien. Les digo, y apúntenle, si a López le va mal en la Sub-20, va a venir un español. Si a Merlín le va mal en el Mundial, va a venir otro español. Ojo, no tengo nada en contra de los españoles, porque trabajan muy bien.

Entonces, ¿para qué están estos cursos de entrenador? ¿Para que sigan dirigiendo los mismos y nosotros...? No, no, miren, hay cosas que se pueden hacer mejor. Y el problema es que, piden muchos requisitos para ver a un niño. Una, tienes que tener pasaporte. Ojo, el padre tiene que mandar, pagar el pasaje. Y no es convocado, es invitado. Y ahí, pagas pasaje, vienes acá. Si te lo dan en dos microciclos, tiene que pagarlo usted, o conseguirle dónde quedarse. Es mejor que abran la puerta.

No es malo que venga, pero hoy todas las críticas de ustedes como prensa y nosotros los entrenadores van sobre Francis, no lo hace ningún federativo, es un escudo que va a tener ahí. Ustedes le van a pedir ¿quién? A Francis. Ahora, ya les preguntaron qué van a hacer después de la fecha FIFA o después del Mundial, ¿cuándo vuelve a haber fecha FIFA de fútbol? Capaz no lo vuelve a ver hasta octubre o noviembre al cuerpo técnico de la selección. Esas son las cosas, pero así es nuestro país.