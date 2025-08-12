Tiktokers de Honduras vs El Salvador: Anuncian precios para la revancha en el Morazán

San Pedro Sula, Honduras.

Tras el éxito en el primer partido, los tiktokers de Honduras y de El Salvador se volverán a enfrentar y esta vez será en el territorio hondureño. El pasado viernes el juego se disputó en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador, siendo un triunfo apretado de 3-2 a favor de los salvadoreños ante los catrachos.

Pero la historia no termina y por lo tanto tendremos el partido de revancha y se ha confirmado que el encuentro se realizará el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El juego estará comenzando a partir de las 6 de la tarde en la capital industrial de Honduras y se ha confirmado además los precios establecidos por los organizadores del tan espero encuentro deportivo.

PRECIOS

El sector de sol, es decir tendidos populares, tendrá un precio de 50 lempiras y en el caso de los sectores de preferencia y silla el mismo costará 100 LPS, por lo que se espera el apoyo de los aficionados. En los próximos días se estará conociendo la manera en que los aficionados podrán adquirir las entradas para poder disfrutar del encuentro.