Tiktokers de Brasil vs Honduras: ¡hora y dónde ver el partido EN VIVO!

Sao Paulo, Brasil.

¡Se viene una nueva batalla! La Selección de Tiktokers de Honduras vuelve a tener actividad y este domingo 7 de septiembre se enfrenta a los creadores de contenido de Brasil, en su segundo partido como visitante. Luego del gran éxito vivido con la serie ante El Salvador, la "H Tiktokera' partió el pasado miércoles rumbo al país sudamericano para encarar su segundo cotejo fuera de tierras hondureñas y en busca de dar la sorpresa ante los poderosos brasileños. Los catrachos vencieron por 2-1 a los cuscatlecos y van con las pilas recargadas para su tercer duelo. Cabe destacar que en su primer partido cayeron por 3-2 en la misma serie ante los salvadoreños el pasado agosto.

Una amplia delegación arribó este jueves en horas de la noche y desde entonces se encuentran instalados en su hotel de concentración en São Paulo, listos para vivir otro emocionante y entretenido juego. Para este encuentro, Diario LA PRENSA tiene como enviado especial a nuestro fotógrafo Mauricio Ayala, quien se encargará de llevar todos los detalles de lo que acontezca en la previa y en el desarrollo del partido. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El estadio Bruno José Daniel de São Paulo, Brasil, con capacidad hasta para 15 mil personas, será el escenario que unirá el evento que une al deporte con el entretenimiento y en donde se espera una fiesta entre creadores de contenido.

HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO EN HONDURAS

El juego entre tiktokers de Brasil y Honduras está programado para arrancar a las 5:00 PM (Brasil) y 2:00 PM (Hora de Honduras y Centroamérica). Se podrá ver en vivo a través del canal de Youtube de "Podpah". Se manejaba que el juego iba a comenzar a las 3:45 PM (hora catracha), pero finalmente se jugará a las 2:00 PM, como estaba estipulado.





TIKTOKERS DE HONDURAS CONVOCADOS