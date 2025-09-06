  1. Inicio
Tiktokers de Brasil vs Honduras: ¡hora y dónde ver el partido EN VIVO!

Los creadores de contenido catracho se enfrentan este domingo a los de Brasil en su segundo partido fuera de tierras hondureñas.

Los Tiktokers de Brasil y Honduras se enfrentan este domingo en el estadio Bruno José Daniel de São Paulo.
Sao Paulo, Brasil.

¡Se viene una nueva batalla! La Selección de Tiktokers de Honduras vuelve a tener actividad y este domingo 7 de septiembre se enfrenta a los creadores de contenido de Brasil, en su segundo partido como visitante.

Luego del gran éxito vivido con la serie ante El Salvador, la "H Tiktokera' partió el pasado miércoles rumbo al país sudamericano para encarar su segundo cotejo fuera de tierras hondureñas y en busca de dar la sorpresa ante los poderosos brasileños.

Los catrachos vencieron por 2-1 a los cuscatlecos y van con las pilas recargadas para su tercer duelo. Cabe destacar que en su primer partido cayeron por 3-2 en la misma serie ante los salvadoreños el pasado agosto.

Una amplia delegación arribó este jueves en horas de la noche y desde entonces se encuentran instalados en su hotel de concentración en São Paulo, listos para vivir otro emocionante y entretenido juego.

Para este encuentro, Diario LA PRENSA tiene como enviado especial a nuestro fotógrafo Mauricio Ayala, quien se encargará de llevar todos los detalles de lo que acontezca en la previa y en el desarrollo del partido.

El estadio Bruno José Daniel de São Paulo, Brasil, con capacidad hasta para 15 mil personas, será el escenario que unirá el evento que une al deporte con el entretenimiento y en donde se espera una fiesta entre creadores de contenido.

HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO EN HONDURAS

El juego entre tiktokers de Brasil y Honduras está programado para arrancar a las 5:00 PM (Brasil) y 2:00 PM (Hora de Honduras y Centroamérica). Se podrá ver en vivo a través del canal de Youtube de "Podpah".

Se manejaba que el juego iba a comenzar a las 3:45 PM (hora catracha), pero finalmente se jugará a las 2:00 PM, como estaba estipulado.

Supremo anuncia finalmente que el juego será a las 2:00 PM, hora de Honduras.

Supremo anuncia finalmente que el juego será a las 2:00 PM, hora de Honduras.


TIKTOKERS DE HONDURAS CONVOCADOS

La More, Dembélé hondureño, César Murillo Jr, Chauder Morazán, El Stenfort, Osvaldo, Filander Zelaya, Moisés Turcios, Brayan 'La Playa' Domínguez, Loncho, Shin Fujiyama, Barbarito, Dj Chaval, Uyuyuy, Raphinha hondureño, Mr JC el del Palabreo, Davis Flow, Riñón, Caracolito, Oscar Lagos, Fancony, Caleb, y Supremo.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

