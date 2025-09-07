Supremo sufrió: Tiktokers de Brasil doblegan a Honduras con golazos

São Paulo, Brasil.

La Selección de Tiktokers de Honduras viajó hasta São Paulo con todo el flow, pero volverá con una derrota que, dentro de todo, sabe a victoria moral dentro del grupo: Brasil ganó 2-0, pero los catrachos no fueron goleados gracias a un par de milagros y un muro llamado 'La More'.

Desde el arranque, los creadores de contenido de ambos países dejaron claro que no iban a escatimar en drama. Caleb fue barrido sin compasión antes del primer minuto, y Honduras ya tenía su primer tiro libre cerca del área. Lástima que 'Raphiña hondureño' lo tiró directo a la barrera. ¡Tenía el apoyo, solo le faltó el talento!

El partido tenía de todo: entradas duras, lujos innecesarios, taquitos al borde del área y uno que otro susto. Supremo, como buen capitán, intentaba calmar las aguas, pero el ritmo brasileño comenzó a pesar. Juninho Manella, uno de los mejores de la 'Canarinha', marcó el primero tras un amague fino a Bryan La Playa y un remate que dejó a La More sin chances, los cariocas se pusieron en ventaja.