Temblor sacude a Costa Rica previo al juego contra Honduras

Un sismo de magnitud 5.5 grados en la escala de Richter sacudió a Costa Rica la tarde de este martes en la previa del partido entre Honduras y la escuadra tica.
De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el sismo tuvo su origen en San Pedrillo de Osa, a dos kilómetros de profundidad. La magnitud previo a la revisión correspondiente se estimó en 5,5.
La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR), por su parte, estimó la magnitud del temblor en 5,9 y lo situó en Drake de Osa, a 26 kilómetros de profundidad.
El movimiento telúrico tuvo su epicentro en Osa y fue percibido en gran parte del territorio nacional, incluidos Desamparados, Goicoechea, Coronado, Tibás, Escazú, Dota, Alajuela, Grecia, San Ramón, Cartago, Oreamuno, Heredia, Flores y Santo Domingo, según reportó el medio local Teletica.
En San José, en donde se jugará el partido entre los ticos y hondureños no hay reportes de haberse sentido.