Temblor sacude a Costa Rica previo al juego contra Honduras

San José, Costa Rica

Un sismo de magnitud 5.5 grados en la escala de Richter sacudió a Costa Rica la tarde de este martes en la previa del partido entre Honduras y la escuadra tica.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el sismo tuvo su origen en San Pedrillo de Osa, a dos kilómetros de profundidad. La magnitud previo a la revisión correspondiente se estimó en 5,5.