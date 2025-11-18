  1. Inicio
  2. · Deportes

Temblor sacude a Costa Rica previo al juego contra Honduras

Medios locales han informado que se sintió fuerte. Autoridades confirmaron que la magnitud supera los 5 grados en la escala de Richter

Temblor sacude a Costa Rica previo al juego contra Honduras

El sismo que se registró la tarde de este martes fue de 5.5 grados en la escala de Richter.
San José, Costa Rica

Un sismo de magnitud 5.5 grados en la escala de Richter sacudió a Costa Rica la tarde de este martes en la previa del partido entre Honduras y la escuadra tica.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el sismo tuvo su origen en San Pedrillo de Osa, a dos kilómetros de profundidad. La magnitud previo a la revisión correspondiente se estimó en 5,5.

Alemán sorprendió a la "H" y ambientazo previo al Costa Rica–Honduras

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR), por su parte, estimó la magnitud del temblor en 5,9 y lo situó en Drake de Osa, a 26 kilómetros de profundidad.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en Osa y fue percibido en gran parte del territorio nacional, incluidos Desamparados, Goicoechea, Coronado, Tibás, Escazú, Dota, Alajuela, Grecia, San Ramón, Cartago, Oreamuno, Heredia, Flores y Santo Domingo, según reportó el medio local Teletica.

En San José, en donde se jugará el partido entre los ticos y hondureños no hay reportes de haberse sentido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Fernando Licona
Luis Fernando Licona
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2007. Actualmente es parte del equipo digital de LAPRENSA.HN. Apasionado por contar historias humanas.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias