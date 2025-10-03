Técnico del Cartaginés tras la derrota ante Olimpia en la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

Cartaginés no pudo obrar el milagro ante Olimpia y se despidió de la Copa Centroamericana en un Estadio Nacional que se hizo sentir desde el primer minuto a pesar de la lluvia. El equipo costarricense deberá darle vuelta a la página y preparar el duelo de repechaje contra Motagua por un cupo en la próxima edición de la Champions de Concacaf. El técnico Andrés Carevic lamentó la eliminación de su equipo, pero reconoce el poderío de Olimpia, aunque señala que la serie estaba pareja antes del penal a favor de los leones en el primer tiempo.

Eliminación

"La tristeza de haber perdido los dos partidos, pienso que fuimos muy competitivos ante un Olimpia que es muy buen equipo, hoy se refleja nuevamente, tuvimos un par de errores defensivos que nos costaron los goles, pero también tuvimos ocasiones para ampliar el marcador, cometimos errores que Olimpia los aprovechó muy bien, fueron contundentes. Ahora tenemos el repechaje y el torneo local".

¿Qué le falta a su equipo? "Hemos armado un plantel competitivo, lastima las bajas que tenemos porque son importantes, pero no es excusa para enfrentar este partido. Con el tema del cansancio así venimos varios partidos, pero también es una última las opciones muy claras de gol. Antes del penal la serie estaba abierta. Tristeza por haber quedado eliminado".

Poderío de Olimpia

"El partido estaba planificado, ya sabíamos sus virtudes, pero es un rival con mucho potencial, son fuertes en el juego aéreo, nos convertimos en goles de centro, nos enfrentamos a un gran equipo, podríamos haber sido un poco más contundentes ya lo mejor el resultado habría cambiado tanto de local como acá".

Ambiente en Honduras

"Jugar de local con este ambiente... Felicitar a Olimpia por su afición, pero nosotros hemos demostrado que hicimos un partido competitivo a pesar de la derrota. Siempre el aliento de la gente es importante para el equipo local, es una motivación extra".

Repechaje contra Motagua

"Lo enfrentamos justo cuando asumía su técnico, también es un equipo con mucho potencial, será una serie difícil como esta también. Esperamos seguir manteniendo a los jugadores, que todo esté bien para enfrentar la serie de partidos que tenemos. Para nosotros será importante esa eliminatoria para poder entrar a la Concachampions".

Conclusiones