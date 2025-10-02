Definidos cruces de semifinales Copa Centroamericana: Olimpia y Real España conocen sus rivales

El Olimpia de Eduardo Espinel fue el último equipo en conseguir el boleto que lo metiera a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

Los melenudos se impusieron con un global de 5-2 ante el Cartaginés y con eso certificaron la clasificación. El León ganó 3-1 en la vuelta en el estadio Nacional Chelato Uclés con un doblete de Jorge Benguché y un gol de penal de Yustin Arboleda.

Otro conjunto hondureño que también lo consiguió fue el Real España, quien sorprendió al eliminar al Plaza Amador de Panamá que llegaba como favorito en la serie y se quedó en el camino.

Alajuelense de igual forma consiguió su boleto cuando muchos ya lo veían eliminado ya que habían caído como local ante Motagua, pero en Tegucigalpa ganaron 1-2 y por más goles anotados como visitante obró la clasificación.