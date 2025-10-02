Definidos cruces de semifinales Copa Centroamericana: Olimpia y Real España conocen sus rivales

El Olimpia de Eduardo Espinel fue el último equipo en conseguir el boleto que lo metiera a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.
Los melenudos se impusieron con un global de 5-2 ante el Cartaginés y con eso certificaron la clasificación. El León ganó 3-1 en la vuelta en el estadio Nacional Chelato Uclés con un doblete de Jorge Benguché y un gol de penal de Yustin Arboleda.
Otro conjunto hondureño que también lo consiguió fue el Real España, quien sorprendió al eliminar al Plaza Amador de Panamá que llegaba como favorito en la serie y se quedó en el camino.
Alajuelense de igual forma consiguió su boleto cuando muchos ya lo veían eliminado ya que habían caído como local ante Motagua, pero en Tegucigalpa ganaron 1-2 y por más goles anotados como visitante obró la clasificación.
¡Así terminaron los juegos de vuelta en los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana! 🔥 pic.twitter.com/zzqEnIMPET— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 3, 2025
El Xelajú de Guatemala le dio la estocada final a los panameños. Los de Quetzaltengo fue otro de los clubes que sufrió para conseguir el boleto a semifinales, llevaban la ventaja de 2-0 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, en la vuelta los panas lo igualaron, pero en el último mínuto de los tiempos extras los chapines anotaron para dar ese paso a la siguiente ronda.
De esta forma, los dos cruces de las semifinales quedan Olimpia vs Alajuelense y Xelajú vs Real España.
En el caso de los merengues, quedaron en una mejor posición que los manudos por lo que cierran la llave en casa, no así la Máquina que tendrá que irse a culminar la eliminatoria a Guatemala, abriéndola en el Morazán.
¡Confirmados los Cruces en Semifinales de la Copa Centroamericana! 🔥⚽️ pic.twitter.com/dlNdlY4a1M— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 3, 2025
Los partidos de las semifinales se jugarán del 21 al 23 de octubre los de ida y los de vuelta del 28 al 30 del mismo mes.
- Alajuelense vs Olimpia
- Real España vs Xelajú