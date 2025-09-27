  1. Inicio
Tabla de posiciones tras tropiezo de Marathón y Real España; Olimpia festeja

Este sábado arrancó la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 y Marathón perdió puntos; Olimpia festeja.

  • 27 de septiembre de 2025 a las 16:28 -
  • Lesly Gutiérrez
Marathón y Olimpia siguen peleando por el liderato en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025.
San Pedro Sula, Honduras.

¡El 'Monstruo' se estrella! El Marathón de Pablo Lavallén no aprovechó su condición de local y sacó un empate 2-2 ante el Victoria en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula en el inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

Los verdolagas no solo dejaron escapar puntos, sino que también la oportunidad de recuperar el primer lugar del certamen. Se mantienen en el segundo lugar, pero ahora con 20 puntos y es superado por el líder Olimpia con 21; los Albos pueden distanciarse de conseguir los tres puntos en esta fecha.

Por su parte, el Olancho FC tampoco quiso ser líder al finalizar la jornada 12, recibió a un urgido Real España, que viene de perder frente al Plaza Amador por la Copa Centroamerica 2025.

Marathón no pudo ante Victoria: amargo empate y se queda sin liderato

El resultado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas finalizó empatado 1-1. Los olanchanos se quedan en la tercera plaza y la Máquina sigue como carrusel, es sexto con 15 unidades.

Ya en el cuarto lugar se ubica el Motagua con 15 unidades; los Azules descansan en esta fecha. Platense y Real España están en el quinto y sexto puesto con 14 unidades, respectivamente; los Tiburones jugará este domingo ante Juticalpa.

En la séptima plaza se encuentran los Lobos de la UPNFM con 13 puntos, seguido del Juticalpa FC con 12; los 'Canecheros' sufrieron una reducción de puntos, por lo tanto bajaron puestos y, de momento, están fuera de la zona de clasificación.

Génesis es noveno con 9 unidades, CD Choloma décimo con 7 y en el último lugar se ubica el Victoria, que este sábado sumó un crucial punto ante Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Tabla de posiciones del torneo Apertura 2025

Partidos restantes de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025

Marathón 2-2 Victoria

Génesis PN vs UPNFM (Sábado 27 de septiembre a las 5:15 PM)

Olancho FC vs Real España (Sábado 27 de septiembre a las 7:30 PM)

Platense vs Juticalpa FC (Domingo 28 de septiembre a las 3:00 PM)

Olimpia vs CD Choloma (Domingo 28 de septiembre a las 5:15 PM)

Rubilio Castillo debuta con espectacular gol de chilena en Marathón

Lesly Gutiérrez

