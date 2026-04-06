Así quedó la tabla de posiciones tras cierre de la jornada 16: Nuevo líder

Tegucigalpa, Honduras.

La jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras finalizó la noche de este lunes con el empate 1-1 entre Real España y Juticalpa FC. La “máquina” fue frenada en el estadio Morazán de San Pedro Sula, aunque logró evitar la derrota in extremis gracias a un gol de Exon Arzú al minuto 94. Los aurinegros habían jugado todo el segundo tiempo con un hombre menos, tras la expulsión del defensor panameño Daniel Aparicio, lo que complicó notablemente su desempeño en el campo.

Con este resultado, Real España recupera la cima del campeonato, sumando 30 puntos y relegando al segundo puesto a Motagua, que acumula 29 unidades, aunque aún cuenta con dos partidos pendientes. Bajo la dirección de Jeaustin Campos, el conjunto aurinegro confirma su gran momento y alimenta la ilusión de sus aficionados, quienes sueñan cada vez más con ver a su equipo consagrado como campeón. El bicampeón Olimpia se ubica en la tercera posición con 23 unidades, pese a haber descansado en esta fecha. Más atrás aparecen Marathón y Olancho FC, ambos con 21 puntos.

Por su parte, Juticalpa FC llega a 14 unidades y ocupa la novena posición en la tabla de clasificación, evidenciando la necesidad de sumar más puntos en las próximas jornadas para alejarse de los últimos lugares. La Liga Nacional de Honduras no tendrá mucho tiempo de descanso, ya que retomará la acción este martes y miércoles, con nuevos partidos que prometen mantener la emoción en la recta final del Clausura 2026.LIUGA

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