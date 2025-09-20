Tabla posiciones Liga Nacional tras el sorpresivo resultado entre Motagua y Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras continúa con un torneo Apertura 2025 emocionante y muy competitivo, donde la lucha por la cima y la clasificación se mantiene al rojo vivo. Al momento, el Marathón lidera la tabla con 19 puntos tras 10 jornadas disputadas, fruto de cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota. Muy cerca está el Olimpia, que cuenta con 18 puntos jugando un partido menos, y un poderoso ataque con 21 goles anotados que los mantiene en la pelea por el título. En la tercera posición se ubica Olancho FC con 16 unidades.

En el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Motagua y Juticalpa no se hicieron daño y terminaron empatando 0-0 en juego disputado la noche de este sábado. Con esta igualdad, Motagua y Juticalpa FC suman ambos 15 puntos, los azules son cuartos y los canecheros quintos en la clasificación por mejor diferencia de goles del cuadro capitalino. Previo a este duelo, Génesis PN y Platense empataron 1-1 en partido realizado en la ciudad de La Paz. El Tiburón se ubica sexto con 14 puntos y el equipo de la Policía Nacional cuenta con apenas 8 unidades estando en la octava posición. Equipos con historia como Real España se mantiene en puestos intermedios, mostrando cierta irregularidad en su rendimiento con apenas 11 unidades en el octavo puesto, siendo el peor torneo de Jeaustin Campos.

RESTO DE LA JORNADA

La jornada 11 se completa este domingo con tres emocionantes partidos: Primero se realizará el Olancho FC vs CD Choloma (3PM), luego Victoria recibirá al Olimpia (5:15PM) y culminará la actividad con el Real España vs UPNFM en el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 7:30PM. Cabe resaltar que Marathón tuvo descanso durante este fin de semana.