Roberto Contreras le deja mensaje final a Supremo por partido de tiktokers

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, le dio un importante aviso a Supremo por el partido de tiktokers de la selección de Honduras.
Supremo sorprendió la tarde de este sábado tras informar de que el partido Tiktokers de Honduras contra Brasil ya no se jugará en Tegucigalpa.
Supremo informó que el juego de tktokers de Honduras y Brasil ahora se estará realizando en la ciudad de San Pedro Sula y no en la capital Tegucigalpa como en un principio estaba estipulado.
"El tiempo de Dios es perfecto, nos vamos a para San Pedro", señaló Supremo en referencia a que el juego entre tiktokers de Honduras y Brasil se jugará en San Pedro Sula.
Cabe recordar que la Selección de Tiktokers de Honduras perdió 2-0 contra los creadores de contenido de Brasil en juego disputado en Sao Paulo.
Tras el anuncio de Supremo sobre el partido de tiktokers de Honduras y Brasil, el alcalde Roberto Contreras de San Pedro Sula le dejó un mensaje al creador de contenido.
Roberto Contreras tomó la decisión de abrirle las puertas a Supremo para que el juego entre tiktokers de Honduras y Brasil se pueda realizar finalmente en San Pedro Sula.
Mediante su cuenta oficial de Facebook, Roberto Contreras le señaló a Supremo que le ponía a disposición el estadio Olímpico para que pueda realizar el juego entre tiktokers hondureños y brasileños.
"Aquí en San Pedro Sula, Supremo es bienvenido siempre. La casa de la H está a su disposición siempre para una fiesta deportiva", fueron las primeras palabras del alcalde Roberto Contreras.
"Cualquier cosa estoy a sus órdenes Supremo", señaló el alcalde Roberto Contreras.
Roberto Contreras también aprovechó para darle la bienvenida desde ya a los tiktokers que conforman a la selección nacional de Brasil.
"Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Brasil. Somos la ciudad líder del turismo de negocios y eventos", cerró diciendo el alcalde Roberto Contreras.
Roberto Contreras ha recibido mensajes de apoyo luego de darle la bienvenida a Supremo para que pueda realizar el juego entre tiktokers de Honduras y Brasil.
El partido de los Tiktokers de Honduras vs Brasil se jugará ahora en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, con una capacidad para más de 37 mil aficionados.
Se espera la presencia de Milagros Flores para el duelo que disputarán tiktokers de Honduras y Brasil en el estadio Olímpico. El duelo será este viernes 26 de septiembre a las 7 de la noche.
Cabe resaltar que Supremo es el líder de la selección de tiktokers de Honduras.