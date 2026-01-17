Tabla LaLiga: Real Madrid le ganó al Levante y mete presión al Barcelona

Madrid, España.

¡Presión en la cima! El Real Madrid respiró este sábado 17 de enero, esto luego de firmar un triunfo 2-0 ante el Levante del hondureño Kervin Arriaga en la jornada 20 de la Liga Española. El entrenador Álvaro Arbeloa debutó con triunfo en la pelea liguera.

Luego de la humillante eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete (3-2) en los octavos de final, el equipo volvió a la acción y lo hizo con una alentadora victoria en un ambiente hostil en el Santiago Bernabéu, resultado que le permite seguir metiendo presión en la cima.

Kylian Mbappé y Raúl Asencio lideraron el triunfo del equipo de Arbeloa este fin de semana. Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de la Liga Española con 48 unidades, pero acorta distancias con el líder Barcelona.