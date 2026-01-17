Tabla LaLiga: Real Madrid le ganó al Levante y mete presión al Barcelona

¡Presión en la cima! El Real Madrid respiró este sábado 17 de enero, esto luego de firmar un triunfo 2-0 ante el Levante del hondureño Kervin Arriaga en la jornada 20 de la Liga Española. El entrenador Álvaro Arbeloa debutó con triunfo en la pelea liguera.
Luego de la humillante eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete (3-2) en los octavos de final, el equipo volvió a la acción y lo hizo con una alentadora victoria en un ambiente hostil en el Santiago Bernabéu, resultado que le permite seguir metiendo presión en la cima.
Kylian Mbappé y Raúl Asencio lideraron el triunfo del equipo de Arbeloa este fin de semana. Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de la Liga Española con 48 unidades, pero acorta distancias con el líder Barcelona.
El equipo de Hansi Flick comanda en la tabla de posiciones con 49 puntos, pero este domingo puede regresar la diferencia con el cuadro blanco, de conseguir un resultado positivo este domingo al medirse a la Real Sociedad.
En el tercer lugar sorprende el Villarreal con 41 puntos; el submarino amarillo buscara este sabado tres nuevos puntos al enfrentarse ante el Real Betis este día (2:00 PM, hora de Honduras). El Atlético de Madrid ocupa el cuarto puesto con 38 puntos; juegan este domingo ante Alavés.
El Espanyol se ubica en el quinto lugar con 34 puntos luego de la dura derrota ante el Girona (0-2) y le sigue el Real Betis con 29 unidades; estos dos equipos cierran la clasificación en puestos europeos. Celta de Vigo es séptimo con 29, Athletic y Girona con 28 y la décima posición la ocupa el Elche con 23.
Tabla de posiciones de la Liga Española
Por su parte, en la zona roja se mantiene el Valencia con 17 unidades y el Levante de Kervin Arriaga sigue sin salir del peligro tras la derrota ante Real Madrid al quedarse con 14 puntos. El Real Oviedo sigue en el último lugar con 13.