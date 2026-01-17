Real Madrid vs Levante, EN VIVO hoy Liga Española: ¡Debut de Arbeloa!

Madrid, España.

Ya en el segundo tiempo, Kylian Mbappé fue derribado por el defensa Adrián de la Fuente dentro del área y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. El francés lo cambió por gol, disparo de derecha engañando al portero.

El único disparo a puerta de la primera parte lo firmó Gonzalo García , en el minuto 37, sin apenas poner en peligro la portería del Levante .

El Real Madrid se impuso por 2-0 contra el Levante , en un estadio Santiago Bernabéu que recibió con pitos a los jugadores tras los malos resultados recientes, que se incrementaron aún más al descanso en el que el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no pudo generar ocasiones de peligro.

En el 65, el turco Arda Güler cobró un tiro de esquina y apareció Raúl Asencio para conectar de cabeza y firmar un golazo para el 2-0.

La puesta de largo de Álvaro Arbeloa en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Levante, tras el estreno con mal sabor de boca en Copa del Rey con derrota en Albacete, la realiza con el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, novedad junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

La primera apuesta en LaLiga de Arbeloa devuelve a Fede Valverde al lateral derecho y junta en ataque a Gonzalo García, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. El técnico madridista busca la reacción a la eliminación de Copa del Rey con hasta seis cambios en el equipo titular.

Por su parte, en el Levante el delantero camerunés Etta Eyong vuelve al once titular por primera vez desde que se marchase a disputar la Copa África.

No va de inicio el mediocampista hondureño Kervin Arriaga, quien esperará su oportunidad desde el banquillo.

El partido entre Real Madrid y Levante arranca a las 7.00 AM, hora de Honduras, y se podrá ver por ViX Premium con Tigo Sports y Sky Sports.