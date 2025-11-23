  1. Inicio
Tabla Liga Española tras tropiezo del Real Madrid vs Elche; Barcelona sonríe

El Real Madrid perdió puntos y cede terreno en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 15:40 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla Liga Española tras tropiezo del Real Madrid vs Elche; Barcelona sonríe

Real Madrid y Barcelona pelean por el liderato de la Liga Española.

 Fotos EFE
Madrid, España.

¡Sonríe el Barcelona! El Real Madrid pasó apuros ante el Elche y logró rescatar un dramático empate 2-2 en la jornada 13 de la Liga Española. El conjunto de Xabi Alonso recuperó la cima, pero cedió terreno.

Con goles de Huijsen y Jude Bellingham, el equipo blanco se repuso y rescató un valioso empate para mantenerse como líder del torneo local con 32 unidades.

Con este resultado, el Real Madrid regresó al primer lugar y mandó al Barcelona al segundo puesto con 31 puntos. Los azulgranas festejan el empate, ya que acortan su distancia de su acérrimo rival a solo una unidad.

Real Madrid tropieza en LaLiga con un amargo empate ante el Elche

El Villarreal sorprende en la tercera plaza con 29 unidades luego de su triunfo vs Mallorca (2-1). Le sigue el Atlético de Madrid, que con un ajustado triunfo (1-0) se ubica en la cuarta posición con 28 puntos, uno por debajo de los submarinos.

Ya en el quinto lugar se posiciona el Real Betis con 21 y Espanyol cierra en los puestos europeos con 18. Getafe es séptimo con 17 y le iguala en puntos el Athletic en el octavo lugar.

Sevilla se mantiene en el top 10 con 16 unidades y con la misma cantidad continúan Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Rayo Vallecano.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

En la zona roja de la Liga Española se encuentra el Girona con 11 unidades y el Levante del hondureño Kervin Arriaga es penúltimo con 9 puntos. El Real Oviedo permanece en el fondo de la tabla de posiciones tras 13 jornadas con los mismos 9.

Redacción web
Lesly Gutiérrez

