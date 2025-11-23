Tabla Liga Española tras tropiezo del Real Madrid vs Elche; Barcelona sonríe

Madrid, España.

¡Sonríe el Barcelona! El Real Madrid pasó apuros ante el Elche y logró rescatar un dramático empate 2-2 en la jornada 13 de la Liga Española. El conjunto de Xabi Alonso recuperó la cima, pero cedió terreno.

Con goles de Huijsen y Jude Bellingham, el equipo blanco se repuso y rescató un valioso empate para mantenerse como líder del torneo local con 32 unidades.

Con este resultado, el Real Madrid regresó al primer lugar y mandó al Barcelona al segundo puesto con 31 puntos. Los azulgranas festejan el empate, ya que acortan su distancia de su acérrimo rival a solo una unidad.