Tabla Liga Española tras tropiezo del Real Madrid vs Elche; Barcelona sonríe

¡Sonríe el Barcelona! El Real Madrid pasó apuros ante el Elche y logró rescatar un dramático empate 2-2 en la jornada 13 de la Liga Española. El conjunto de Xabi Alonso recuperó la cima, pero cedió terreno.
Con goles de Huijsen y Jude Bellingham, el equipo blanco se repuso y rescató un valioso empate para mantenerse como líder del torneo local con 32 unidades.
Con este resultado, el Real Madrid regresó al primer lugar y mandó al Barcelona al segundo puesto con 31 puntos. Los azulgranas festejan el empate, ya que acortan su distancia de su acérrimo rival a solo una unidad.
El Villarreal sorprende en la tercera plaza con 29 unidades luego de su triunfo vs Mallorca (2-1). Le sigue el Atlético de Madrid, que con un ajustado triunfo (1-0) se ubica en la cuarta posición con 28 puntos, uno por debajo de los submarinos.
Ya en el quinto lugar se posiciona el Real Betis con 21 y Espanyol cierra en los puestos europeos con 18. Getafe es séptimo con 17 y le iguala en puntos el Athletic en el octavo lugar.
Sevilla se mantiene en el top 10 con 16 unidades y con la misma cantidad continúan Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Rayo Vallecano.
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA
En la zona roja de la Liga Española se encuentra el Girona con 11 unidades y el Levante del hondureño Kervin Arriaga es penúltimo con 9 puntos. El Real Oviedo permanece en el fondo de la tabla de posiciones tras 13 jornadas con los mismos 9.