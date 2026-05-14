Tabla de LaLiga de España: Real Madrid gana y recorta distancia con el Barcelona

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en la jornada 36 de LaLiga de España tras imponerse por 2-0 al Real Oviedo, en un duelo donde el conjunto merengue cumplió con autoridad ante un rival que ya había confirmado su descenso a la segunda división. A pesar de ello, el equipo visitante compitió por momentos, pero no logró mantener la intensidad del cuadro blanco.
El marcador se abrió gracias a Gonzalo García, quien aprovechó una de las acciones ofensivas del Real Madrid para encaminar el partido. Más tarde, Jude Bellingham apareció para sentenciar el encuentro con el segundo tanto, asegurando así una victoria cómoda para los dirigidos por el conjunto madridista.
Con este resultado, el triunfo del Real Madrid no altera la lucha por el título, ya que el Barcelona ya se consagró campeón de LaLiga. El conjunto culé incluso cayó en su última presentación ante el Alavés como visitante, quedándose sin la posibilidad de alcanzar los 100 puntos en el campeonato.
Actualmente, el Barcelona lidera la clasificación con 91 unidades, una cifra que lo confirma como campeón de la temporada. Por su parte, el Real Madrid alcanza los 80 puntos, quedando a 21 del líder en una campaña en la que, pese a los altibajos, mantiene una posición competitiva en la tabla.
En la parte alta también se destaca el Villarreal, que firmó una gran temporada y aseguró el tercer puesto, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato español. El “Submarino Amarillo” vuelve a ser protagonista en la zona noble de la clasificación.
El cuarto lugar es para el Atlético de Madrid, que cierra la temporada sin títulos y con 60 puntos en la tabla, en una campaña marcada por la irregularidad y la falta de consistencia en momentos clave del torneo.
Más abajo, el Real Betis asegura su clasificación a competiciones europeas al finalizar en zona de Champions League con 56 unidades, mientras que equipos como el Celta de Vigo, Getafe y la Real Sociedad completan la parte media de la clasificación tras una temporada de rendimiento variado.