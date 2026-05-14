Tabla de LaLiga de España: Real Madrid gana y recorta distancia con el Barcelona

Madrid, España.

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en la jornada 36 de LaLiga de España tras imponerse por 2-0 al Real Oviedo, en un duelo donde el conjunto merengue cumplió con autoridad ante un rival que ya había confirmado su descenso a la segunda división. A pesar de ello, el equipo visitante compitió por momentos, pero no logró mantener la intensidad del cuadro blanco.

El marcador se abrió gracias a Gonzalo García, quien aprovechó una de las acciones ofensivas del Real Madrid para encaminar el partido. Más tarde, Jude Bellingham apareció para sentenciar el encuentro con el segundo tanto, asegurando así una victoria cómoda para los dirigidos por el conjunto madridista.

Con este resultado, el triunfo del Real Madrid no altera la lucha por el título, ya que el Barcelona ya se consagró campeón de LaLiga. El conjunto culé incluso cayó en su última presentación ante el Alavés como visitante, quedándose sin la posibilidad de alcanzar los 100 puntos en el campeonato.