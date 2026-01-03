Tabla posiciones LaLiga: Barcelona se aleja del Real Madrid iniciando el 2026

Barcelona, España.

En nueva edición del derbi catalán que estuvo caliente, los dirigidos por Hansi Flick lo pudieron ganar en el tramo final con anotaciones del volante español Dani Olmo y del atacante polaco Robert Lewandowski .

El FC Barcelona comenzó este sábado 3 de enero con pie derecho el 2026 al sacar una valiosa victoria de 0-2 en campo del Espanyol en duelo correspondiente a la jornada 18 de la Liga de España.

Gracias a este triunfazo, el FC Barcelona se consolida como líder de la Liga de España con 49 puntos, siendo el dueño absoluto de la punta en el balompié español.

En la segunda posición se ubica Real Madrid, equipo que este domingo 4 de enero recibe al Real Betis Balompié y los blancos cuentan con 42 unidades, como consecuencia, los culés los superan por siete puntos.

Es importante resaltar que ahora Barcelona tendrá una pausa en LaLiga ya que este miércoles 7 de enero se enfrentará al Athetic Club por la semifinal de la Supercopa de España.