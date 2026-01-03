  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla posiciones LaLiga: Barcelona se aleja del Real Madrid iniciando el 2026

El cuadro culé arranca el nuevo año con una valiosa victoria ante Espanyol en un partido que estuvo intenso.

Tabla posiciones LaLiga: Barcelona se aleja del Real Madrid iniciando el 2026

El FC Barcelona aumentó la ventaja de puntos en la clasificación sobre Real Madrid.

 Fotos EFE.
Barcelona, España.

El FC Barcelona comenzó este sábado 3 de enero con pie derecho el 2026 al sacar una valiosa victoria de 0-2 en campo del Espanyol en duelo correspondiente a la jornada 18 de la Liga de España.

En nueva edición del derbi catalán que estuvo caliente, los dirigidos por Hansi Flick lo pudieron ganar en el tramo final con anotaciones del volante español Dani Olmo y del atacante polaco Robert Lewandowski.

Barcelona sufre, pero vence al Espanyol para ser más líder de Liga Española

Gracias a este triunfazo, el FC Barcelona se consolida como líder de la Liga de España con 49 puntos, siendo el dueño absoluto de la punta en el balompié español.

En la segunda posición se ubica Real Madrid, equipo que este domingo 4 de enero recibe al Real Betis Balompié y los blancos cuentan con 42 unidades, como consecuencia, los culés los superan por siete puntos.

Es importante resaltar que ahora Barcelona tendrá una pausa en LaLiga ya que este miércoles 7 de enero se enfrentará al Athetic Club por la semifinal de la Supercopa de España.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias