Tabla de posiciones Copa Centroamericana: Real España se complica tras triunfo de San Miguelito

Real España eliminó a Diriangén de la Copa Centroamericana 2025 tras vencerlo por la mínima en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, pero tenían un panorama complicado para seguir con vida en el torneo de Concacaf.
Este día, Sporting San Miguelito derrotó a Herediano de Costa Rica con un resultado de dos goles contra cero (2-0) con goles de Yair Jaén (44') y Joseph Cox (Penal 64') y se queda con el liderato del grupo a falta de la última jornada.
Sin embargo, con este resultado, Real España se queda con pie y medio fuera de la competencia, ya que Sporting San Miguelito llegó a 7 puntos, Municipal de Guatemala quedó con 5 unidades, Diriangén quedó con 4 (ya completó los 4 partidos), Herediano y La Máquina tienen 3.
En la última jornada los dirigidos por Jeaustin Campos se enfrentarán ante los líderes, Sporting San Miguelito mientras que Herediano lo hará ante Municipal guatemalteco y todo se definirá, nada está decidido en el grupo B.
¿QUÉ NECESITA REAL ESPAÑA PARA CLASIFICAR?
Real España aún no ha sido oficialmente eliminado, pero su situación es bastante complicada. El equipo necesita que se den ciertos resultados en otros partidos para tener alguna opción de clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Los de Jeaustin Campos deben esperar que el encuentro entre Municipal y Herediano termine en empate, ya que eso les daría una pequeña posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.
Además, La Máquina está obligada a ganar por una diferencia de al menos tres goles contra Sporting San Miguelito para seguir con vida en el torneo. Con el marcador actual de 2-0 en contra, las opciones de clasificación son mínimas, dejando a Real España con "pie y medio afuera" de la competencia.
- Sporting San Miguelito - 7 puntos
- Municipal - 5 puntos
- Diriangén - 4 puntos
- Herediano - 3 puntos
- Real España - 3 puntos