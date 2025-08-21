Tabla de posiciones Copa Centroamericana: Real España se complica tras triunfo de San Miguelito

Real España eliminó a Diriangén de la Copa Centroamericana 2025 tras vencerlo por la mínima en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, pero tenían un panorama complicado para seguir con vida en el torneo de Concacaf.

Este día, Sporting San Miguelito derrotó a Herediano de Costa Rica con un resultado de dos goles contra cero (2-0) con goles de Yair Jaén (44') y Joseph Cox (Penal 64') y se queda con el liderato del grupo a falta de la última jornada.

Sin embargo, con este resultado, Real España se queda con pie y medio fuera de la competencia, ya que Sporting ​​​​​​San Miguelito llegó a 7 puntos, Municipal de Guatemala quedó con 5 unidades, Diriangén quedó con 4 (ya completó los 4 partidos), Herediano y La Máquina tienen 3.