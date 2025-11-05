Barcelona atascado, Real Madrid bajado y triple empate arriba: tabla de posiciones Champions League

El FC Barcelona sufrió un revés en Bélgica, donde tuvo que venir de atrás para rescatar un empate 3-3 contra el Club Brujas, gracias a la insistencia de Lamine Yamal, en el partido de la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

El equipo de Hansi Flick siempre fue por debajo en el marcador y mostró una gran fragilidad defensiva. Y para colmo Wojciech Szczęsny fue salvado por el VAR tras regalar un gol en el minuto 90.

Los locales, con muy poco, aprovecharon dos errores defensivos en la primera mitad para adelantarse 1-0 y 2-1, resultado con el que se llegó al descanso.

La mejoría en ataque, liderada por Lamine Yamal, permitió al Barça empatar en una gran acción individual. Volvió a adelantarse el Brujas, pero Lamine forzó el 3-3 tras un centro que desvió un defensa. Aún sufrió con un gol anulado a Vermant por una supuesta falta a Szczesny en el tiempo reglamentario.

Con este empate, el Barcelona se queda estancado afuera de los puestos que dan boleto directo a octavos de final. El equipo culé está en el puesto 11 con 7 puntos, empatado con Chelsea, Sporting Lisboa, Borussia Dortmund Qarabag y Atalanta.