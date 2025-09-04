Tabla Eliminatorias Concacaf: El Salvador sorprende y batacazo a Panamá

GUATEMALA.

¡Sorpresas en el arranque! La tercera y última fase de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El grupo A tuvo acción este jueves 4 de septiembre y con inesperados resultados en los juegos entre Surinam vs Panamá y Guatemala vs El Salvador.

Sin duda, el primer batacazo de la jornada 1 fue el empate entre las selecciones de Surinam y Panamá, quienes igualaron sin goles en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, en el comienzo de la fase final para buscar el pase a la Copa del Mundo.

Los canaleros comenzaron como grandes favoritos a ser los clasificados como líderes del grupo A; sin embargo, decepcionaron en la primera fecha dejando puntos importantes ante uno de los rivales más accesibles.