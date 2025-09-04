  1. Inicio
Tabla Eliminatorias Concacaf: El Salvador sorprende y batacazo a Panamá

Los salvadoreños sorprendieron en la jornada 1 de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El Salvador sorprende en el arranque de la tercera fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
GUATEMALA.

¡Sorpresas en el arranque! La tercera y última fase de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El grupo A tuvo acción este jueves 4 de septiembre y con inesperados resultados en los juegos entre Surinam vs Panamá y Guatemala vs El Salvador.

Sin duda, el primer batacazo de la jornada 1 fue el empate entre las selecciones de Surinam y Panamá, quienes igualaron sin goles en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, en el comienzo de la fase final para buscar el pase a la Copa del Mundo.

Los canaleros comenzaron como grandes favoritos a ser los clasificados como líderes del grupo A; sin embargo, decepcionaron en la primera fecha dejando puntos importantes ante uno de los rivales más accesibles.

El Salvador le da duro golpe a Guatemala y sueña con el Mundial 2026

Posteriormente, Guatemala y El Salvador se citaron en el estadio Cementos Progreso, donde se dio la segunda sorpresa del día con un triunfo a favor de los cuscatlecos.

Los salvadoreños se impusieron por la mínima en su visita ante los chapines y se alzaron al primer lugar de la tabla de posiciones con sus 3 unidades. El triunfo vino producto de un gol de Harold Osorio al minuto 79.

El Salvador se queda con la primera posición y da la sorpresa al ser el único equipo que sumó de a tres en el grupo A. Panamá es segundo, empatado en puntos con Surinam tras finalizar sin goles su encuentro, y en el último lugar se ubica Guatemala con cero unidades.

Tabla de posiciones en Eliminatorias de Concacaf

En la próxima jornada, los salvadoreños recibirán a Surinam el lunes 9 de septiembre en el Estadio Cuscatlán, mientras que los canaleros se medirán ante los chapines en condición de local en el Rommel Fernández.

Panamá inicia mal la ronda final de las eliminatorias de Concacaf

