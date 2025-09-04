Tabla Eliminatorias Concacaf: El Salvador sorprende y batacazo a Panamá

¡Sorpresas en el arranque! La tercera y última fase de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El grupo A tuvo acción este jueves 4 de septiembre y con inesperados resultados en los juegos entre Surinam vs Panamá y Guatemala vs El Salvador.
Sin duda, el primer batacazo de la jornada 1 fue el empate entre las selecciones de Surinam y Panamá, quienes igualaron sin goles en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, en el comienzo de la fase final para buscar el pase a la Copa del Mundo.
Los canaleros comenzaron como grandes favoritos a ser los clasificados como líderes del grupo A; sin embargo, decepcionaron en la primera fecha dejando puntos importantes ante uno de los rivales más accesibles.
Posteriormente, Guatemala y El Salvador se citaron en el estadio Cementos Progreso, donde se dio la segunda sorpresa del día con un triunfo a favor de los cuscatlecos.
Los salvadoreños se impusieron por la mínima en su visita ante los chapines y se alzaron al primer lugar de la tabla de posiciones con sus 3 unidades. El triunfo vino producto de un gol de Harold Osorio al minuto 79.
El Salvador se queda con la primera posición y da la sorpresa al ser el único equipo que sumó de a tres en el grupo A. Panamá es segundo, empatado en puntos con Surinam tras finalizar sin goles su encuentro, y en el último lugar se ubica Guatemala con cero unidades.
Tabla de posiciones en Eliminatorias de Concacaf
En la próxima jornada, los salvadoreños recibirán a Surinam el lunes 9 de septiembre en el Estadio Cuscatlán, mientras que los canaleros se medirán ante los chapines en condición de local en el Rommel Fernández.