Panamá inicia mal la ronda final de las eliminatorias de Concacaf

Surinam.

La ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 dieron inicio la tarde de este jueves con el duelo que protagonizaron las selecciones de Surinam y Panamá. Para sorpresas de muchos, la selección nacional panameña no pudo ganar y tropezó tras sufrir un amargo empate sin goles en juego realizado en el estadio Estadio Dr. Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo.

Panamá tuvo algunas aproximaciones con Adalberto Carrasquilla y Michael Amir Murillo con algunas llegadas de peligro donde intervino el portero y luego un disparo que pegó en el poste. La oportunidad más clara del partido la tuvo Cristian Martínez que definió por bajo ante la salida del portero, pero la defensa apareció la defensa para evitar el tanto. Los canaleros pudieron ganarlo en el tramo final en una clara ocasión desperdiciada por el atacante José Fajardo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Esta es la quinta participación de Panamá en una ronda final de eliminatorias: Alemania 2006 (último de seis), Brasil 2014 (5.º lugar, eliminado), Rusia 2018 (3.º lugar, clasificó por primera y única vez) y Catar 2022 (5.º lugar, eliminado). La última participación de Surinam en una ronda final fue para el mundial Argentina 1978, donde no logró ninguna victoria y terminó en el último lugar de un hexagonal integrado por México, Haití, El Salvador, Canadá y Guatemala. En aquella ocasión, México se clasificó al Mundial, recuerda la Concacaf.

LOS OTROS RIVALES