Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2022: Motagua se consolida y Olimpia desbanca al Vida

La décima jornada del Torneo Apertura 2022 afianzó al Motagua en el liderato y regresó al Olimpia al segundo puesto de la tabla de posiciones tras sus respectivos triunfos ante Honduras Progreso y Vida.

La actividad empezó en La Ceiba, donde el Victoria se impuso (2-1) contra el Olancho FC la noche del sábado, para quedar en el sexto puesto con 14 puntos, dejando séptimo al equipo pampero con 11.

Este domingo, el Marathón retornó a la senda del triunfo luego de golear (3-0) a la Real Sociedad en el Yankel para colocarse en la cuarta plaza con 15 unidades, los mismos que tiene el Real España que empató (2-2) frente a los Lobos de la UPN.

LÍDER EN SOLITARIO

El Motagua ganó de visita (0-1) al Honduras Progreso en el estadio Humberto Micheletti con gol de Raúl Marcelo Santos y se ratificó en el primer puesto con 26 puntos.

Por su parte, el Olimpia bajó del segundo lugar al Vida tras derrotarlo (2-0) con anotaciones de Jerry Bengtson y Jorge Benguché. El León llegó a 21 puntos, uno más que los cocoteros (2-0).

En lo más bajo de la clasificación, la Real Sociedad quedó más hundido en el sótano con 4 puntos, penúltimo la UPN con 5 y el Honduras Progreso es octavo con 8.

RESULTADOS JORNADA 10:

Victoria 2-1 Olancho FC

Marathón 3-0 Real Sociedad

Honduras Progreso 0-1 Motagua

UPN 2-2 Real España

Olimpia 1-0 Vida

PRÓXIMA JORNADA:

Marathón vs Honduras Progreso

Victoria vs Olimpia

Olancho FC vs Vida

Real Sociedad vs UPN

Motagua vs Real España

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2022: