Tabla de posiciones MLS: Nashville de Andy Najar golea y se adueña del liderato

El Nashville de Andy Najar recibió este sábado al Orlando City por la quinta jornada de la temporada regular de la MLS 2026 y propinó una goleada (5-0) para subirse a lo más alto de la Conferencia Este.
El lateral hondureño fue titular y disputó los 90 minutos, sin mencionar que dificultó en el primer tanto y vio la tarjeta amarilla en los últimos compases del encuentro por una contradictoria.
En cambio, Bryan Acosta también fue convocado, pero vio todo el encuentro desde el banquillo. El 'Tambito' no tuvo acción en el Geodis Park por decisión del entrenador BJ Callaghan .
La fiesta comenzó apenas a los 5 minutos de partido, cuando Najar le entregó el balón a su compañero, el argentino Cristian Espinoza , y éste vio salido al arquero y lo sorprendió con un disparo desde la banda derecha para anotar un verdadero golazo.
Sin embargo, la gran figura de la tarde sería Sam Surridge . El delantero inglés compuso tres tantos (28' de penal, 55' y 67') para liderar la tabla de goleadores en el certamen con siete dianas.
El costarricense Warren Madrigal sentenció la goleada a diez minutos del final (80') con un zurdazo dentro del área que fue imposible de contener para el arquero Crépeau .
Con este resultado, el Nashville se mantiene invicto tras cinco fechas y dormirá como líder de la Conferencia Este con 13 puntos, luego de registrar cuatro triunfos y 1 empate.
El equipo de Najar ahora necesitará que el Inter Miami de Leo Messi pueda frenar al Nueva York FC . Ambos equipos se enfrentan este domingo (11:00 AM) y el conjunto azul marcha en el segundo puesto de la clasificación con 10 unidades.
En caso de vencer a las 'Garzas' por más de tres goles, el NYFC volverá a tomar la punta de la conferencia. El Inter Miami , por su parte, marcha en la quinta plaza con siete puntos.