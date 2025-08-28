Tabla Copa Centroamericana: Real España avanza; eliminados y clasificados

Cuando todo parecía perdido, el Real España sacó la casta, el orgullo y el corazón. La Máquina no solo necesitaba ganar en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, sino hacerlo por goleada.
Los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos firmaron una actuación memorable al vencer con contundencia 4-0 al Sporting San Miguelito de Panamá, en un partido que tuvo todos los ingredientes de una noche mágica en San Pedro Sula.
Los goles fueron obra de Dvron García, Brayan Moya, Nixon Cruz y Gustavo Souza, quienes desataron la locura en el banquillo aurinegro y en la afición que no dejó de creer. Pero el pase no estaba asegurado aún. En el otro partido del grupo, Herediano y Municipal firmaron un empate 4-4 que terminó siendo el boleto dorado para los sampedranos.
Con ese resultado, Real España finalizó segundo en su grupo con 6 puntos, los mismos que Municipal, pero con una mejor diferencia de goles que le otorgó el boleto a los cuartos de final.
Un tridente hondureño en los cuartos
Con esta clasificación, Real España se convierte en el tercer equipo hondureño en metros entre los ocho mejores del torneo. Motagua y Olimpia ya habían asegurado su pase como líderes de grupo, lo que habla del buen momento que atraviesa el fútbol catracho a nivel regional.
FECHAS DE CUARTOS DE FINAL
Cuartos de Final: 23 al 25 de septiembre y 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025.
Semifinales y Play-In: del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 de octubre de 2025
Final: 25 al 27 de noviembre y 2 al 4 de diciembre de 2025.