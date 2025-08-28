Tabla Copa Centroamericana: Real España avanza; eliminados y clasificados

San Pedro Sula, Honduras

Cuando todo parecía perdido, el Real España sacó la casta, el orgullo y el corazón. La Máquina no solo necesitaba ganar en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, sino hacerlo por goleada.

Los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos firmaron una actuación memorable al vencer con contundencia 4-0 al Sporting San Miguelito de Panamá, en un partido que tuvo todos los ingredientes de una noche mágica en San Pedro Sula.

Los goles fueron obra de Dvron García, Brayan Moya, Nixon Cruz y Gustavo Souza, quienes desataron la locura en el banquillo aurinegro y en la afición que no dejó de creer. Pero el pase no estaba asegurado aún. En el otro partido del grupo, Herediano y Municipal firmaron un empate 4-4 que terminó siendo el boleto dorado para los sampedranos.