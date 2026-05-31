Sudáfrica cancela viaje para disputar el Mundial 2026 por increíble razón

Sudáfrica.

La selección de fútbol de Sudáfrica retrasó este domingo su viaje a México, donde jugará su primer partido de la Copa del Mundo 2026, por una serie de problemas con los visados de varios jugadores y del cuerpo técnico, informó la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

En un comunicado, el organismo explicó que los Bafana Bafana, nombre por el que se conoce popularmente a la selección sudafricana, han tenido problemas con los visados y no han podido viajar este domingo por la mañana, como estaba previsto inicialmente.

"La SAFA está trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible, antes del partido inaugural del torneo mundial contra México, país anfitrión, en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026", añadió.