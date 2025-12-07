Sorteo de las triangulares se realizará hoy: hora, formato y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

Este domingo 7 de diciembre se desarrollarán los tres partidos de la jornada 22 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras que serán el final de las vueltas regulares. Cada equipo al terminar sus 20 partidos dicen adiós a la primera etapa del campeonato para dar paso a la liguilla, que tiene nuevo formato de competencia. Los mejores seis clasificados, Olimpia obtuvo el liderato con 44 puntos, disputarán dos triangulares y este domingo se efectuará el procedimiento para conocer la segunda ronda.

Todo se realizará vía sorteo para que definirá los cuadros de enfrentamientos de la fase previa a la gran final del torneo, trazando el camino que cada club deberá recorrer rumbo a la disputa del título de campeón. La Liga Nacional de Honduras anunció que el evento será desde las 7 de la noche y será transmitido por TVC. Procedimiento a realizarse tras finalizar los últimos tres juegos, que comienzan desde las 3 de la tarde. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LAS TRIANGULARES

Grupo A: Encabezado por el equipo que ocupó la posición 1 en la Fase 1 (Vueltas regulares). Grupo B: Encabezado por el equipo que ocupó la posición 2 en la Fase 1 (Vueltas regulares). Los cuatro equipos restantes (del 3° al 6° lugar en la Fase 1 o Vueltas regulares) se colocan en un solo bombo para el sorteo, que se realiza de la siguiente manera. El primer equipo sorteado se asigna al Grupo A. El segundo se asigna al Grupo B. El tercero se asigna al Grupo A. El cuarto se asigna al Grupo B.

FORMATO

* Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante. * Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares. * El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado. * El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo. * En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

BENEFICIOS PARA CABEZAS DE SERIE

* 1. Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará la victoria en el triangular. * 2. Finalizarán la serie de sus respectivos triangulares jugando como locales. * 3. Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo. En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden: PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares. SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares. TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden: 1. Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares. 2. Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases). 3. Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases). 4. Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases). 5. Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros:Tarjeta amarilla: 1 punto.Tarjeta roja: 2 puntos. 6. Sorteo realizado por la Liga Nacional.

CALENDARIO DE PARTIDOS