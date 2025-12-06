Liga Nacional de Honduras presenta nueva Copa y revelan su significado

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional Hondubet ha presentado la nueva Copa que ganará el campeón del torneo Apertura 2025. Todos los equipos que la luchen tendrán la oportunidad de llevarla a sus vitrinas. El concepto lo ha explicado el abogado y secretario de la primera división, Roque Pascua, quien aseguró que dejaron de lado el trofeo de "catálogo". "Con nuestro patrocinador, Hondubet hemos decidido dejar de premiar a los campeones de la Liga Nacional con una Copa digamos de catálogo. Esta copa viene el diseño desde cero y se contrató un diseñador internacional para el nuevo trofeo".

"Es un tambor garífuna para poder sentir la pertenencia como hondureños de eso y para tomar en cuenta esa comunidad que nos hizo crecer con garra, potencia, velocidad, que están ligados a esta comunicad. Ya verla en persona es mucho más bonita y que los equipos se la compitan de la mejor forma". Caso del Victoria: "Lo lamentamos mucho, realmente es un mal precendente y ojalá no vuelva a suceder. Nos debemos a una junta directiva y nos tenemos apegar al reglamento, hemos querido ayudar al Victoria, pero no se puede porque es una empresa mercantil".