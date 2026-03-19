Solani Solano: De ser marginado en Olimpia a brillar en el Platense

No hay mal que por bien no venga dice un conocido refrán y describe muy bien lo que han sido los últimos años de Edwin Solani Solano que en su estadía en Olimpia ganó cinco títulos, pero esa estadística está tan alejada de la realidad.
El pequeño ceibeño sorprendió a todos cuando fue anunciado por los Leones en enero de 2023 y con el paso del tiempo fue borrado del equipo al grado que en 2025 su rotación era entre estar en el banquillo y no ser convocado.
Solani el año pasado únicamente vio acción en cinco compromisos, todos ingresando en los últimos minutos del segundo tiempo. Muchos chicos que fueron subidos de las reservas le pasaron por encima en cuanto a participación.
“La frustración muchas veces me ganaba. Levantarme a las cinco y media de la mañana sabiendo que nada iba a cambiar, ir a la misma rutina, incluso entrenar con los cipotes de la reserva mientras el primer equipo entrenaba aparte... son procesos”, expresó Solani hace unos meses a Diario LA PRENSA.
LUZ AL FINAL DEL TUNEL
Después de vivir ese episodio amargo en su carrera, el delantero de 30 años, decidió vestirse de escualo y tras nueve partidos pareciera que fue la mejor decisión porque gracias a su experiencia se ha convertido en el hombre más determinante del Platense en el torneo Clausura.
Edwin Solano volvió a aparecer en la tabla de goleadores gracias a cuatro tantos ante Marathón (2), Génesis y Juticalpa. Además de cinco asistencias en los duelos frente a Victoria (3), Real España y Juticalpa.
O sea que de los 17 goles que ha hecho el Tiburón hasta el momento, el escurridizo futbolista ha participado en el 53% de ellos.
Un dato muy importante en la vida de Edwin es que dejó lo malo que hacía en el pasado para entregarse a los pies de Jesucristo y eso te aleja de los innecesario y te puede enfocar en lo sí corresponde para mejorar en el día a día.