Solani Solano: De ser marginado en Olimpia a brillar en el Platense

San Pedro Sula, Honduras.

No hay mal que por bien no venga dice un conocido refrán y describe muy bien lo que han sido los últimos años de Edwin Solani Solano que en su estadía en Olimpia ganó cinco títulos, pero esa estadística está tan alejada de la realidad.

El pequeño ceibeño sorprendió a todos cuando fue anunciado por los Leones en enero de 2023 y con el paso del tiempo fue borrado del equipo al grado que en 2025 su rotación era entre estar en el banquillo y no ser convocado.

Solani el año pasado únicamente vio acción en cinco compromisos, todos ingresando en los últimos minutos del segundo tiempo. Muchos chicos que fueron subidos de las reservas le pasaron por encima en cuanto a participación.