Dereck Moncada se luce: así fue su primera asistencia de lujo en Colombia

Bogotá, Colombia.

Inter de Bogotá empató 2-2 contra el Deportivo Pereira en la jornada 12 de la Liga de Colombia. Dereck Moncada volvió a ser protagonista, esta vez no con goles, pero si aportando su primera asistencia en el país sudamericano.

El hondureño se lució con un pase de primera a Fabricio Spanguinetti al minuto 51' para el empate 1-1 en ese momento. En el país cafetero destacaron la técnica del hondureño exOlimpia.

Moncada con un toque sutil sacó a toda la defensa de la jugada y habilitó a su compañero que de volea mandó a guadar el balón al fondo de las redes.