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Dereck Moncada se luce: así fue su primera asistencia de lujo en Colombia

El hondureño brilló con una asistencia en el empate del Internacional de Bogotá ante el Deportivo Pereira.

Bogotá, Colombia.

Inter de Bogotá empató 2-2 contra el Deportivo Pereira en la jornada 12 de la Liga de Colombia. Dereck Moncada volvió a ser protagonista, esta vez no con goles, pero si aportando su primera asistencia en el país sudamericano.

El hondureño se lució con un pase de primera a Fabricio Spanguinetti al minuto 51' para el empate 1-1 en ese momento. En el país cafetero destacaron la técnica del hondureño exOlimpia.

Moncada con un toque sutil sacó a toda la defensa de la jugada y habilitó a su compañero que de volea mandó a guadar el balón al fondo de las redes.

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No todo fue bueno para el Inter de Bogotá, ya que el empate lo hace alejarse del liderato que tiene el Atlético Nacional con 24 puntos y con un partido menos.

El club de Dereck Moncada actualmente tiene 21 unidades en la Liga de Colombia y también por debajo de Deportivo Pasto (24) y Once Caldas (23).

En la fecha 13 tiene un partido vital en sus aspiraciones de seguir prendido entre los puntos, ya que visitará al Atlético Nacional. Este partido será el sábado 21 de marzo a las 7:30 de la noche y se disputará en el estadio Atanasio Girardot.

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Redacción La Prensa
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