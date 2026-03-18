Jeaustin Campos habla del altercado con aficionados y les deja un fuerte mensaje

El técnico de Real España, Jeaustin Campos, dejó una de sus conferencias más fuertes tras el partido, apuntando directamente al entorno del club. El entrenador no se guardó nada al referirse a la presión negativa y fue contundente al asegurar: “Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo”, comenzó señalando.
Incluso, el DT costarricense fue lanzó un mensaje directo a ciertos aficionados con los que se encaró al final del partido luego de derrotar 2-1 a Génesis Policía Nacional: “Si van a venir, que vengan a apoyar... y si no, que no vengan, de verdad que no vengan”, soltó en conferencia.
Campos también relató un episodio puntual que lo molestó durante el juego, cuando un futbolista iba a ingresar al campo. “Va a entrar un jugador y vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios”, expresó. En ese mismo tono, utilizó la ironía para referirse a ese sector de la grada: “No sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos”.
Además, el estratega también destacó un aspecto positivo en medio de su análisis: la presencia de futbolistas del club en procesos de selección. “Es la primera vez, por lo menos en una prelista, que hay nueve jugadores del Real España”, afirmó, subrayando que esto “es fruto del esfuerzo de todo el club”. Incluso, fue más allá y lanzó una pequeña broma con este tema: "Yo creo que desde España 82 no tenemos tantos convocados".
-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS --
Antes que nada, consultarle por las valoraciones y también, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vimos en el momento que se acercó donde estaban los aficionados?
Las valoraciones, me parece que después de una derrota como la que tuvimos en el partido anterior, lo habíamos comentado tiempo atrás con los muchachos que, mientras estuviésemos ganando, iba a ser mucho más tranquila la autocrítica y mejorar algunas situaciones que, a pesar de ir ganando, a pesar del famoso invicto y estar en primer lugar, nosotros estamos con los pies en la tierra y que teníamos que mejorar algunas cosas. Obviamente fueron tres, cuatro días un poco difíciles en el sentido de que, aunque uno no lo quiera o no lo espere, en algún momento se tenía que dar una derrota y de la manera que se dio, un poco especial para Olancho, pero creo que fue un error muy grueso nuestro.
Y lo otro, bueno, que logramos al principio un poquito nerviosos, nos costó un poco entrar al partido, pero ya después tomamos un poco la iniciativa, ya empezamos a agarrarle el gusto táctico al partido y, bueno, siento que futbolísticamente teníamos para mucho más, no para, de repente, darle vida a un equipo que realmente lo teníamos manejado, y que al final, pues, se nos complica por una jugada fortuita de Pipo, que ya hablábamos, tiene toda la confianza de nosotros, simplemente fue uno de los errores que más duelen por él, porque es un buen tipo, trabaja bastante bien, es un tipo honesto con el fútbol y por nosotros también, que veníamos jugando bien.
A mí me parece que lo he dicho en reiteradas ocasiones y no me canso de decirlo, o sea, si van a venir, que vengan a apoyar. O sea, me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo, o sea, hay demasiadas vibras negativas: compañeros de ustedes, periodistas que dicen que son de Real España, la afición, exdirectivos. Hay un bagaje de malas vibras que eso es un yunque. Yo, la verdad, nunca lo he visto en mi vida y de verdad me duele mucho.
Yo le decía: 'mirá, el escudo que vas a tener lo tengo yo'. Ganamos, ¿cuál es el problema? Va a entrar un jugador y vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios a él y a mí, por ponerlo, y empieza el cinismo. O sea, que no vengan, de verdad que no vengan. O sea, yo creo que me queda clarísimo que mucha de esta mala vibra que está en el estadio, entre propios y extraños, tiene muchísima influencia. No soy brujo ni nada de eso, pero ustedes saben que yo siempre agradezco a Dios, que hoy también, pero son cosas que de verdad dañan al muchacho, dañan al jugador.
No sé si en otros estadios se verá, a mí me da pena, me da vergüenza con mi equipo. Ojo, es un sector que llega ahí, no sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos de repente, y así hacemos negocio, pero no es justo para los chicos que están haciendo un buen trabajo. Estamos ahí en la cima, como equipo, que han entrado, son jóvenes, como para que haya francotiradores allá afuera, no es justo para ellos. No, yo no dije chacras, pero las malas vibras, chacras ojalá. Son las malas vibras que uno percibe de la gente, ya te dije, de todos los integrantes que han estado. Si vienen aquí, que vengan a apoyar, que sea una verdadera fiesta. Ahora, si de repente las cosas no fueron bien y perdemos o hicimos un mal partido, bienvenidas sean las críticas, no hay problema, pero un jugador que no ha entrado.
A mí no me importa, yo tengo piel de lagarto, eso no tengo problema, a mí eso no me afecta, pero sí me da pena, pena ajena. Bueno, pena ajena, es pena de mi equipo, de los que llegan. Hay cuatro o cinco pelagatos, pero que llegan y que porque no voy a generalizar. La afición en general se porta bastante bien, pero desafortunadamente son personajes que están ahí detrás del banco, entonces son los que más se oyen y pobrecitos los muchachos.
¿Cuando ya está el minuto noventa, el equipo termina pidiendo la hora y qué le faltó al equipo para cerrar mejor el partido?
Bueno, cuando ya está el minuto noventa puedo ir 6 a 0 y la verdad que hay que pedir la hora, no tengo ningún problema en eso. Tampoco era que nos estaban llegando, simplemente era terminar el partido. Lo que he dicho, si nosotros tenemos que ser muy expeditos en los detalles, estamos con un control de pelota importante, pero lo que es esa llegada al área rival, en cantidad y en calidad, nos falta. Entonces de repente por ahí nos pasa un poco la factura. Pero aparte de eso, pues obviamente no dependemos de gente, de jugadores, la idea es que, bueno, hoy hizo un gran partido Vuelto, pisó área, el enano Arana también lo hizo súper bien, pisó área, tuvo ocasiones de gol. Exon tuvo otra en contragolpe, que era lo que buscábamos. Sayago llegó, Eddy por ahí entró un ratito, no lo hizo mal, lo hizo bien y bueno, obviamente lo de Nixon, Dixon y García, que también han sido jugadores muy importantes, pero sobre todo Nixon y García, también ocupamos que son referentes, que pisen área, que sean más incisivos, más verticales, porque sí ocupamos llegar con más gente al área. Lo hemos trabajado, lo hemos manejado, pero todavía queremos un poquito más. Entonces estamos en eso para precisamente eso que vos decís. Creo que es un partido, futbolísticamente como se manejó, para tener otro resultado, con el perdón de Génesis, pero para tener otro resultado y eso es lo que andamos persiguiendo. De repente sufrir no, porque bueno, al final un error muy grosero, tampoco fue que nos llegaron mucho al final, pero sí, de repente, una mala jugada, otra, alguien se resbaló y tal, y se nos va por la borda un partido que teníamos los tres puntos en la bolsa.
¿Cómo valora el rendimiento de sus jugadores y el tema de la selección?
Bueno, cada uno tiene su librillo. Yo siento que, no sé, hay jugadores que de repente... lo de los dos, perfecto, será y él tendrá su manera de jugar. Lo de Arana me parece bastante bien, lo de Exon, bueno, de repente hay un perfil como ese que no tiene la selección, tipo que es rapidísimo, que juega perfil cambiado, y bien por ellos dos. Yo no sé, yo siento que de repente me hubiese gustado, a mí en lo personal, tener por ahí un poquito más de gente, de futbolistas. La preselección que nos mandaron eran bastantes, una preselección que hubo, siete, ocho, no eran como nueve, la verdad, de la preselección. Pero bueno, es el trabajo que tenemos nosotros de seguir adelante y que poco a poco vayan jugadores incorporándose. Yo creo que es la primera vez, por lo menos en una prelista, que hay nueve jugadores del Real España, incluyo a Nixon que no está. Yo creo que desde España 82 no tenemos tantos convocados. Eso me alegra mucho y, bueno, preconvocados, eso me alegra mucho porque es fruto del esfuerzo de todo el club, de todo el trabajo.
¿Qué espera de los próximos partidos ante rivales directos?
Todos los partidos son importantes, pero vamos a jugar contra el que está peleando con nosotros la punta. Es un equipo que ustedes lo conocen mejor que yo, hemos hecho muy buenos partidos, ojalá sea un partido igual. Esperamos en Dios recuperar a todos, el caso de Buba, que tuvo una contractura y demás, para armar bien el equipo. Hemos tenido un bagaje importante de partidos también, más que ningún otro, solo Olimpia, los lesionados también, pero bueno, creo que tenemos herramientas suficientes. Hemos hecho muy buenos partidos en Tegucigalpa y, primero Dios, que no sea esta la excepción. Nos conocemos bastante bien, tanto el profe a mí, con tantos partidos que ya hemos jugado, como viceversa. Creo que esperamos un muy buen partido y nosotros, bueno, analizar a ver qué nos conviene, qué perfiles de futbolistas necesitamos para poder hacerle frente y competir como merecemos y como lo hemos venido haciendo, y sacar la victoria, que es lo que queremos también en Tegucigalpa y después del otro partido, bueno, ahí veremos, porque ya viene un impasse a esperar. No sé si Marathón tiene seleccionados, nosotros tenemos dos, entonces no son los dos sin seleccionados, somos nosotros los que no tenemos seleccionados. Pero va a ser un partido importante. Marathón es un gran equipo, creo que no le han acompañado los resultados de hace algunas fechas para acá, ya creo que el fútbol ha sido también generoso con ellos a nivel de resultados y están recuperando terreno. Así que son dos partidos de seis puntos para nosotros y esperamos que así sea.