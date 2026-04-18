Simeone da la cara y es contundente tras perder la final de Copa del Rey

Sevilla, España.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, señaló este sábado, tras perder en la tanda de penaltis la final de la Copa del Rey de España disputada en Sevilla, que "esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron" en la Real Sociedad.

Simeone, en la sala de prensa del Estadio La Cartuja tras el partido, quiso "felicitar al rival, que hizo el partido que tenía que hacer" y lamentó que el encuentro pudo acabarse en los primeros noventa minutos pero Cardoso y Baena no acertaron con el gol para deshacer el empate a dos en los instantes finales.

"Primero felicitar al rival. Reaccionamos bien al primer gol, luego seguimos con un ritmo bajo. Luego en el alargue tuvimos una cada uno, el palo de Julián y la que saca Musso. Competimos muy bien, pero por desgracia los penales cayeron de su lado. Felicitarle"., subrayó el preparador argentino.