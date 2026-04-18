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Simeone da la cara y es contundente tras perder la final de Copa del Rey

El entrenador argentino lamentó el haber perdido la final de la Copa del Rey y elogió el trabajo de sus jugadores.

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 17:14 -
  • Agencia EFE
Simeone da la cara y es contundente tras perder la final de Copa del Rey

Diego Simeone durante la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad.
Sevilla, España.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, señaló este sábado, tras perder en la tanda de penaltis la final de la Copa del Rey de España disputada en Sevilla, que "esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron" en la Real Sociedad.

Simeone, en la sala de prensa del Estadio La Cartuja tras el partido, quiso "felicitar al rival, que hizo el partido que tenía que hacer" y lamentó que el encuentro pudo acabarse en los primeros noventa minutos pero Cardoso y Baena no acertaron con el gol para deshacer el empate a dos en los instantes finales.

"Primero felicitar al rival. Reaccionamos bien al primer gol, luego seguimos con un ritmo bajo. Luego en el alargue tuvimos una cada uno, el palo de Julián y la que saca Musso. Competimos muy bien, pero por desgracia los penales cayeron de su lado. Felicitarle"., subrayó el preparador argentino.

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Simeone comentó que tras el partido no fue el momento de hablar con los jugadores "solo estar cerca de ellos" e insistió en que hicieron "un esfuerzo enorme". Asimismo, sobre los aficionados atléticos aseguró que "no necesitan mensajes, necesitan ganar":

El entrenador del Atlético destacó que necesitaban "ganar" esta final de la Copa para afrontar con otras energías la semifinal de la Champions League que tienen fijada ante el Arsenal inglés, con el partido de ida en el estadio Metropolitano.

"No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho, necesitábamos ganar, pero no pudimos. Como competimos me da mucha tranquilidad", expuso en conferencia de prensa.

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Agencia EFE
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