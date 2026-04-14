Simeone responde sobre el error ante Barcelona y esto dijo tras eliminarlos

Madrid, España.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras clasificarse para las semifinales de la Champions League, que jugar una semifinal "es maravilloso" y que van a "buscar" lo que vienen "buscando desde hace tiempo", en referencia al título de la Copa de Europa.

"Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso ", dijo el técnico, que ha dirigido al equipo en cuatro de las siete semifinales que ha conseguido en su historia.

"Jugar una semifinal de Champions. Qué bueno. Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años", explicó.