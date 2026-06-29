Shin Fujiyama y su emoción por ver a Japón en el Mundial por primera vez

Estados Unidos.

El reconocido creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama vivirá una jornada muy especial al asistir por primera vez a un partido de la selección de Japón, que se enfrenta a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Houston. Invitado por el influencer Carlos Espina, presidente del Victoria, Shin llegó al estadio de Houston para respaldar al combinado japonés en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria de este día a las 11:00 am.

Espina explicó que, al conocer que Japón jugaría en Houston, no dudó en invitar a Fujiyama a compartir esta experiencia única. "Yo vivo aquí en Houston y cuando miré que Brasil iba a jugar contra Japón, le dije a Shin: hoy vine a apoyar al Victoria y quiero que Japón dé una sorpresa", expresó Carlos Espina al corresponsal Philep Clark de grupo OPSA. Durante su llegada al estadio, ambos enviaron un mensaje de apoyo a la selección japonesa y mostraron su entusiasmo por el compromiso. "Los queremos mucho. Hoy Japón hará historia. Va a ganar contra Brasil", afirmaron.

Para Shin Fujiyama, el encuentro tiene un significado muy especial, ya que será la primera ocasión en la que vea en persona a la selección del país donde nació. "Es la primera vez que cantaré el himno de Japón. Es la primera vez que miraré jugar a mi selección", comentó con emoción. Antes de ingresar al estadio, Shin también aprovechó para enviar un saludo a la comunidad hondureña, país con el que mantiene un fuerte vínculo gracias a su labor social.

"Un saludo a todos los catrachos que apoyan a Japón", expresó.