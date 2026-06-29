  1. Inicio
  2. · Deportes

Shin Fujiyama y su emoción por ver a Japón en el Mundial por primera vez

“Es la primera vez que miraré jugar a mi selección”, declaró Shin Fujiyama al corresponsal de grupo OPSA.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 09:52 -
  • Heber Betancourt
Estados Unidos.

El reconocido creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama vivirá una jornada muy especial al asistir por primera vez a un partido de la selección de Japón, que se enfrenta a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Houston.

Invitado por el influencer Carlos Espina, presidente del Victoria, Shin llegó al estadio de Houston para respaldar al combinado japonés en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria de este día a las 11:00 am.

Mundial 2026: Ya se juega el Brasil vs Japón por pase a octavos

Espina explicó que, al conocer que Japón jugaría en Houston, no dudó en invitar a Fujiyama a compartir esta experiencia única.

"Yo vivo aquí en Houston y cuando miré que Brasil iba a jugar contra Japón, le dije a Shin: hoy vine a apoyar al Victoria y quiero que Japón dé una sorpresa", expresó Carlos Espina al corresponsal Philep Clark de grupo OPSA.

Durante su llegada al estadio, ambos enviaron un mensaje de apoyo a la selección japonesa y mostraron su entusiasmo por el compromiso.

"Los queremos mucho. Hoy Japón hará historia. Va a ganar contra Brasil", afirmaron.

Partidos Copa Mundial FIFA 2026 lunes 29 de junio: horario y dónde ver

Para Shin Fujiyama, el encuentro tiene un significado muy especial, ya que será la primera ocasión en la que vea en persona a la selección del país donde nació.

"Es la primera vez que cantaré el himno de Japón. Es la primera vez que miraré jugar a mi selección", comentó con emoción.

Antes de ingresar al estadio, Shin también aprovechó para enviar un saludo a la comunidad hondureña, país con el que mantiene un fuerte vínculo gracias a su labor social.

Bielsa señala culpables de la eliminación de Uruguay: “Me dejaron solo”

"Un saludo a todos los catrachos que apoyan a Japón", expresó.

La presencia de Shin Fujiyama y Carlos Espina ha llamado la atención entre los aficionados presentes en Houston, en una jornada que reúne a miles de seguidores para presenciar el esperado enfrentamiento entre Japón y Brasil en busca de un boleto a los octavos de final del Mundial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Heber Betancourt

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias