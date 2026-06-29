Brasil vs Japón, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Houston, Estados Unidos.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega con la obligación de confirmar su candidatura al título después de una sólida fase de grupos, mientras que el conjunto asiático intentará dar uno de los grandes golpes del torneo y demostrar que está preparado para competir de tú a tú contra cualquier potencia del planeta.

Partidazo . Las selecciones de Brasil y Japón protagonizarán este lunes uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , en un duelo que promete intensidad, buen fútbol y emociones de principio a fin.

El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston y marcará el inicio de una eliminatoria en la que ya no existe margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor dirá adiós a la Copa del Mundo.

Brasil afronta este compromiso respaldado por el enorme talento de su plantilla y la experiencia de un equipo acostumbrado a disputar instancias decisivas. Bajo el mando de Ancelotti, la 'Canarinha' ha mostrado un fútbol equilibrado, con una defensa sólida y un ataque liderado por figuras capaces de resolver cualquier partido con una acción individual.

Además, el seleccionador adelantó que no planea realizar demasiadas modificaciones respecto al último encuentro, manteniendo la base que le permitió superar la fase de grupos con buenas sensaciones. También dejó abierta la posibilidad de que Neymar tenga una mayor participación si las condiciones del partido lo permiten.

Enfrente estará una selección japonesa que ha vuelto a confirmar el crecimiento del fútbol asiático. Los 'Samuráis Azules' llegan tras una destacada fase de grupos, caracterizados por su disciplina táctica, velocidad en las transiciones y una intensa presión colectiva que suele incomodar incluso a los rivales de mayor jerarquía. Japón sabe que parte como el equipo menos favorito, pero también entiende que en un partido de eliminación directa cualquier detalle puede cambiar la historia y que una actuación perfecta podría acercarlo a una clasificación histórica.

El duelo también representa un interesante choque de estilos. Brasil intentará monopolizar la posesión del balón, imponer la calidad técnica de sus mediocampistas y aprovechar la explosividad de sus atacantes por las bandas. Japón, por su parte, buscará reducir espacios, mantener el orden defensivo y salir rápidamente al contragolpe, aprovechando cualquier pérdida de los sudamericanos. La batalla en el mediocampo será determinante para definir cuál de los dos equipos logra imponer su ritmo de juego.

Las estadísticas y el peso histórico colocan a Brasil como favorito para avanzar, pero el crecimiento mostrado por Japón en los últimos años obliga a la 'Canarinha' a mantener la máxima concentración durante los 90 minutos. En esta nueva Copa del Mundo de 48 selecciones ya han quedado demostradas varias sorpresas, por lo que ningún gigante puede permitirse relajaciones cuando el margen de error es inexistente.