Uruguay anuncia lo peor: se lesionó ante España y confirman la gravedad

Estados Unidos.

El centrocampista uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que supuso la eliminación de la Celeste del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ugarte, jugador del Manchester United fue sustituido en la primera parte del partido que perdió Uruguay por 0-1 en la última jornada del Grupo H.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este domingo en un comunicado la peor de las presunciones que se tenían para la lesión del centrocampista de 25 años.