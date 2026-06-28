Partidos Copa Mundial FIFA 2026 mañana lunes 29 de junio: horario y dónde ver

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase de máxima tensión con el inicio de los dieciseisavos de final, donde ya no hay margen de error. Este lunes 29 de junio se disputan tres cruces de alto nivel que prometen emociones fuertes y choques de estilos entre selecciones que llegan en gran forma tras superar la fase de grupos.
El primer duelo será entre Brasil y Japón, un enfrentamiento que mezcla talento individual con disciplina táctica. La “Canarinha” aterriza en esta instancia como una de las selecciones más sólidas del torneo, mostrando poder ofensivo y regularidad, mientras que el conjunto japonés se ha consolidado como un equipo ordenado, veloz en las transiciones y con capacidad para sorprender a rivales de mayor cartel.
Más tarde será el turno de Alemania frente a Paraguay , un choque de tradición contra resistencia. El conjunto alemán llega con la etiqueta de favorito tras una fase de grupos competitivos, aunque con algunos altibajos, mientras que Paraguay se presenta como un rival incómodo, basado en una defensa compacta y en la intensidad física como principales armas.
El tercer encuentro del día se enfrentará a Países Bajos contra Marruecos, en lo que muchos consideran el duelo más equilibrado de la jornada. Los neerlandeses han mostrado un rendimiento muy consistente y control del juego, mientras que Marruecos mantiene la ambición de repetir actuaciones históricas recientes en torneos internacionales, apoyado en su orden defensivo y velocidad al contragolpe.
En términos generales, estos tres partidos reflejan la diversidad del fútbol mundial en esta edición del Mundial , con estilos contrastantes que van desde la posesión y el ataque posicional hasta el juego directo y la solidez defensiva. Cada llega con argumentos distintos, pero todos comparten el mismo objetivo: seguir selección con vida en un torneo que no perdona errores.
Con el avance de la competición, los dieciseisavos de final comienzan a separar a los candidatos reales del resto del pelotón. Este lunes promete ser clave para marcar el rumbo de la fase eliminatoria, en una jornada donde cualquier detalle puede inclinar la balanza y cambiar el destino de las selecciones en la Copa del Mundo.
Partido de mañana Mundial 2026 - Horario y transmisión
- Brasil vs Japón / 11:00 AM (Honduras) - Transmite: Tigo Sports.
- Alemania vs Paraguay / 14:30:00 (Honduras) - Transmite: Tigo Sports.
- Países Bajos vs Marruecos / 7:00 PM (Honduras) - Transmisión: Tigo Sports.