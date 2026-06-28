Partidos Copa Mundial FIFA 2026 mañana lunes 29 de junio: horario y dónde ver

Estados Unidos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase de máxima tensión con el inicio de los dieciseisavos de final, donde ya no hay margen de error. Este lunes 29 de junio se disputan tres cruces de alto nivel que prometen emociones fuertes y choques de estilos entre selecciones que llegan en gran forma tras superar la fase de grupos.

El primer duelo será entre Brasil y Japón, un enfrentamiento que mezcla talento individual con disciplina táctica. La “Canarinha” aterriza en esta instancia como una de las selecciones más sólidas del torneo, mostrando poder ofensivo y regularidad, mientras que el conjunto japonés se ha consolidado como un equipo ordenado, veloz en las transiciones y con capacidad para sorprender a rivales de mayor cartel.

Más tarde será el turno de Alemania frente a Paraguay , un choque de tradición contra resistencia. El conjunto alemán llega con la etiqueta de favorito tras una fase de grupos competitivos, aunque con algunos altibajos, mientras que Paraguay se presenta como un rival incómodo, basado en una defensa compacta y en la intensidad física como principales armas.