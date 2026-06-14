Shin Fujiyama sorprende con sus pronósticos del Mundial 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Entre aplausos, sonrisas y un ambiente cargado de emoción, el filántropo asiático completó este domingo el recorrido de los 10 kilómetros, acompañado por su esposa, Yeimi Licona, y su hija Sofía Fujiyama, quienes vivieron junto a él la experiencia de participar en la “edición de oro” de la histórica Maratón LA PRENSA-Gatorade .

El carismático influencer japonés Shin Fujiyama fue uno de los grandes protagonistas de la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, una competencia que volvió a hacer historia al reunir una cifra récord de participantes en las calles de San Pedro Sula, Honduras.

Tras cruzar la línea de meta, Shin se mostró satisfecho por su participación entre miles de corredores. En una charla exclusiva con Diario LA PRENSA, también sorprendió al compartir sus pronósticos de cara al Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de Japón, país de origen de Fujiyama, debuta este domingo en la justa mundialista ante el poderoso combinado de Países Bajos, y el influencer expresó su expectativa sobre lo que podría ser el estreno de los nipones.

Debut de Japón en la Copa del Mundo 2026

Vamos a buscar un televisor para ver el partido, pero antes vamos a orarle a Dios porque necesitamos un milagro para Japón. Países Bajos es una de las mejores selecciones del mundo; las probabilidades están en contra, pero los samuráis nunca se rinden y nosotros vamos con todo”, expresó.

Sé que muchos catrachos estarán apoyando a Japón y les agradecemos por esas oraciones y ese respaldo.

Conocimiento de los jugadores de Japón

Sí conozco a varios futbolistas. Lamentablemente muchos están lesionados, incluso el capitán no jugará. Pero hay un plantel profundo y hay que darlo todo.

Selecciones que le agradan

Después de Japón voy con Brasil, Senegal y Estados Unidos. Creo que Estados Unidos puede sorprender en este Mundial.