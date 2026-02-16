¡Le ganó a dos! Así le ha ido a Real España ante rivales de la MLS

San Pedro Sula, Honduras.

La Máquina vive un dulce momento en el inicio de año al ser líder en solitario de la Liga Nacional con 14 puntos y llega a este compromiso internacional con el objetivo de conseguir una ventaja que le permita soñar con lograr la clasificación en Estados Unidos.

El Real España tiene una cita con la historia este martes cuando le toque recibir a Los Ángeles FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf con el apoyo de su afición en el Estadio Morazán.

El Aurinegro no lo tendrá nada fácil en su casa, ya que en frente tendrá a uno de los equipos más fuertes de la MLS y que además en sus filas cuenta con futbolistas de élite como el surcoreano Son Heung-min, el portero francés campeón del mundo en 2018 Hugo Lloris y el delantero gabonés Denis Bouanga.

El duelo de este martes será el octavo del conjunto españolista ante rivales estadounidenses, con los cuales a pesar de no tener los mejores registros ha logrado dos triunfos ante conjuntos norteamericanos.

La primera vez que el Real España se impuso ante un equipo de la MLS fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Concacaf 2011-12, cuando contra todo pronóstico y en condición de visitante derrotó 1-2 al Colorado Rapids con un inolvidable doblete de su máximo ídolo, Carlos Pavón.

Increíblemente, ese fue el único triunfo que consiguió la Máquina en aquella edición en la que quedó último en un grupo que compartía con Santos Laguna de México e Isidro Metapán de El Salvador.

Luego tuvieron que pasar casi 12 años para que el Aurinegro volviera a celebrar ante un equipo de la MLS. Fue justamente el 15 de marzo de 2023 cuando el equipo que era dirigido por Julio "Palomo" Rodríguez derrotó 3-2 en el estadio Olímpico al Vancouver Whitecaps.

En aquella ocasión Getsel Montes (2) y Ramiro Rocca marcaron los goles de la victoria para los catedráticos, a los cuales no les ajustó este marcador para eliminar al equipo norteamericano que en la ida había ganado con un demoledor 5-0 ante los hondureños.