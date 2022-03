Honduras viajó a Panamá y advierten que buscarán amargar a los panameños

Junto a la cabeza del grupo, el entrenador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, la selección de Honduras viajó rumbo a Panamá con Romell Quioto como principal figura para buscar el primer gane del camino a Qatar.

“Bolillo” es consciente que el equipo nacional necesita un triunfo, pero asegura que no es de ahora, sino un problema que se volvió crónico en el representativo catracho.

“Vamos con la mejor mentalidad de lograr los triunfos y a ver si de mejorar los conceptos”, indicó.

“Estamos buscando por todos lados para ver cómo la rompemos”, dijo con respecto a la seguidilla de juegos donde Honduras no logra ganar.

Al momento de consultarle si le gustaría dejar a Panamá sin mundial fue claro. “Eso no me interesa a mi, no es problema mío. Yo estoy para Honduras ahora”.