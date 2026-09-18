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FFH confirma precio de los boletos para el debut de H en la Nations League

Honduras espera arrancar de la mejor forma la Nations League y espera de local sumar 6 de 6 ante Surinam y Jamaica.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 14:19 -
  • Redacción La Prensa
FFH confirma precio de los boletos para el debut de H en la Nations League

Honduras debutará en casa por la Liga de Naciones frente a Surinam en el Chelato Uclés.

Tegucigalpa,Honduras.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente la venta de boletos para los dos próximos partidos de la Selección Nacional en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La afición catracha ya puede asegurar su lugar para acompañar al equipo en esta nueva etapa.

El equipo nacional estará bajo el mando del entrenador José Francisco Molina para estos importantes compromisos en casa. La Selección jugará primero contra Surinam y luego recibirá la visita de Jamaica en la capital hondureña.

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Con la meta de llenar por completo el estadio capitalino, las autoridades pusieron a la venta un total de 21,000 entradas para cada encuentro. La federación busca que el público acompañe masivamente y haga sentir la localía en ambas fechas.

Los boletos cuentan con tarifas accesibles en todas las zonas del recinto deportivo. Además, se aplicarán descuentos especiales dirigidos a las personas de la tercera y cuarta edad que deseen asistir.

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Precios por localidad

Sol: L 200 (Tercera edad: L 150 / Cuarta edad: L 130)

Sombra: L 300 (Tercera edad: L 225 / Cuarta edad: L 195)

Silla: L 600 (Tercera edad: L 450 / Cuarta edad: L 390)


Puntos de venta y calendario

Los afines a la Bicolor ya pueden adquirir sus boletos en todos los puntos TENGO autorizados a nivel nacional.

Honduras vs. Surinam: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 7:00 PM.

Honduras vs. Jamaica: Lunes 5 de octubre de 2026 a las 8:00 PM.

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