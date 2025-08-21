Tía María llega a Honduras con euforia para el juego de tiktokers

Tegucigalpa, Honduras.

La reconocida tiktoker salvadoreña Tía María ya se encuentra en Honduras y no perdió la oportunidad de brindar este jueves una eufórica entrevista a Diario La Prensa en las instalaciones de Diunsa, San Fernando, salida a Lima, San Pedro Sula. La influencer llegó ayer para sumarse a la emoción del esperado partido de TikTokers entre Honduras y El Salvador, que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula.

Tía María, vestida de amarillo y luciendo una gorra con la letra "H" en apoyo a Honduras, aseguró sentirse muy feliz y bien recibida por los catrachos. La tía aseguró que ya probó las baleadas hondureñas y que le parecen sabrosas, pero no las considera mejor que las pupusas salvodoreñas. "Me sentiré feliz si gana Honduras o El Salvador", expresó Tía María, en referencia a la gran revancha esperada entre Tiktokers. Su llegada ha generado gran emoción entre sus seguidores, quienes no dudaron en mostrarle su cariño y entusiasmo en cada encuentro.