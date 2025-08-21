Tía María llega a Honduras con euforia para el juego de tiktokers

La reconocida tiktoker salvadoreña Tía María ya se encuentra en Honduras y no perdió la oportunidad de brindar este jueves una eufórica entrevista a Diario La Prensa en las instalaciones de Diunsa, San Fernando, salida a Lima, San Pedro Sula.
La influencer llegó ayer para sumarse a la emoción del esperado partido de TikTokers entre Honduras y El Salvador, que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula.
Tía María, vestida de amarillo y luciendo una gorra con la letra “H” en apoyo a Honduras, aseguró sentirse muy feliz y bien recibida por los catrachos.
La tía aseguró que ya probó las baleadas hondureñas y que le parecen sabrosas, pero no las considera mejor que las pupusas salvodoreñas.
"Me sentiré feliz si gana Honduras o El Salvador", expresó Tía María, en referencia a la gran revancha esperada entre Tiktokers.
Su llegada ha generado gran emoción entre sus seguidores, quienes no dudaron en mostrarle su cariño y entusiasmo en cada encuentro.
Con más de un millón de seguidores en TikTok, Tía María se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más queridas de El Salvador.
Ahora, su presencia en Honduras promete añadir un toque especial a este espectáculo deportivo, convirtiéndose en una de las grandes atracciones del partido.
El juego de TikTokers Honduras vs. El Salvador se perfila como uno de los mayores eventos dell entretenimiento, deporte y redes sociales, y la llegada de Tía María solo aumenta las expectativas.
Sin duda, la influencer se ha ganado un lugar en el corazón de los fans hondureños, listos para vivir una jornada llena de diversión y adrenalina.