Sampedranos hacen largas filas para boletos del juego de tiktokers Honduras vs El Salvador

Con sombrillas, algunos en chanclas y llenos de euforia, miles de sampedranos llegaron a comprar su boleto para el partido de tiktokers entre Honduras vs El Salvador.

A pocas horas del tan esperado juego de tiktokers Honduras vs. El Salvador, los sampedranos se alborotaron tras el anuncio que habilitó la nueva tanda de boletos disponibles para el viernes 22 de agosto.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Lenin García, gerente del proyecto, reveló que ya se han vendido más de 15,000 entradas y que solo quedaban disponibles 2,000 boletos para alcanzar la meta de 17,000 asistentes y así colapsar el Estadio Francisco Morazán.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Cientos de sampedranos llegaron junto a sus amigos y familiares a Diunsa San Fernando, salida a La Lima, por su boleto para el partido.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Nuestros corresponsales, Moises Danoespi y Mavis Callejas, reportaron la algarabía de los hondureños previo a la gran revencha.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
En la venta de boletos solo permiten adquirir uno por persona, con el fin de evitar la venta en el mercado negro.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Los hondureños demostraron en los últimos días su emoción y apoyo para presenciar y ser parte de este duelo.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Los encargados revelaron que decenas de hondureños madrugaron para adquirir sus boletos.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así lucían las largas filas de sampedranos la mañana de este jueves 21 de agosto.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Con sombrillas, algunos en chanclas y llenos de euforia, miles de sampedranos llegaron al lugar. "Estamos listos para ver el duelo de tiktokers Honduras vs El Salvador", expresó uno de los presentes.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Hoy será la presentación oficial de la selección nacional de tiktokers en Diunsa Universal, bulevar del norte, San Pedro Sula.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
