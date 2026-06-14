A sus 66 años, Guillermo Pacheco inspira en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

Don Guillermo Pacheco se convirtió este domingo en uno de los rostros más inspiradores de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade al participar en la carrera de los 21 kilómetros. Lejos de representar una llegada tardía, cada paso fue celebrado con entusiasmo por los presentes, quienes reconocieron su esfuerzo, constancia y disciplina. Don Guillermo, de 66 años y originario de Río Blanco, contó con orgullo que a lo largo de su trayectoria ha participado en 25 maratones, reflejando años de preparación, constancia y amor por el deporte, pese a los retos físicos que implica la distancia y la edad.

En esta edición de oro, el corredor no estuvo solo en su hazaña. Junto a él también participaron otros atletas de la tercera edad, quienes recorrieron el circuito con energía, determinación y una sonrisa que evidenciaba la pasión por mantenerse activos.

Su paso por la ruta de los 21 kilómetros se convirtió en un mensaje claro de perseverancia, especialmente en una competencia que reunió a miles de corredores de distintas partes del mundo.

La 50 edición de la Maratón LA PRENSA-Gatorade inició desde las 5:00 de la mañana en el parqueo de Comisariato Los Andes, punto de partida de una jornada que reunió a más de 13,000 corredores. El evento es considerado el más importante del atletismo en Honduras y en esta ocasión reafirmó su carácter internacional al contar con atletas de 22 países, consolidándose como una verdadera fiesta deportiva. Entre los países representados destacaron Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana, reflejando el amplio alcance del evento. La presencia internacional también incluyó corredores de Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos, una muestra del prestigio que la Maratón LA PRENSA-Gatorade ha construido durante cinco décadas.