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Runners, listos para el tercer bootcamp previo a la edición de oro

Comisariato Los Andes es el punto de reunión, y los participantes están citados para las 4:30 am. Los recorridos serán de 5 y 10 kilómetros.

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 08:36 -
  • Heber Betancourt
Runners, listos para el tercer bootcamp previo a la edición de oro

Se esperan más de 1,000 corredores para este tercer “bootcamp”, que comenzará a las 5:00 am.

San Pedro Sula.

La emoción sigue creciendo rumbo a la Maratón La Prensa-Gatorade y este sábado 6 de junio San Pedro Sula será escenario del tercer y último “bootcamp” oficial de preparación antes de la gran cita atlética del próximo domingo 14 de junio, cuando se celebre la histórica edición de oro.

Con la cuenta regresiva en marcha y el entusiasmo de los corredores en su punto más alto, los organizadores invitan a atletas, aficionados al “running” y público en general a participar en esta jornada especial de entrenamiento, que promete una combinación de adrenalina, esfuerzo y compañerismo.La actividad tendrá como punto de encuentro Comisariato Los Andes, lugar desde donde partirá y finalizará el recorrido.

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Esta es la ruta para los que van a correr los 10 kilometros.

Esta es la ruta para los que van a correr los 10 kilometros.

Hora de arranque. Los participantes están convocados a las 4:30 am para realizar el calentamiento previo, mientras que la salida oficial será a las 5:00 am.

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En esta ocasión, los corredores podrán elegir entre rutas de cinco y diez kilómetros de trayecto, con el objetivo de afinar detalles y fortalecer su preparación de cara a la competencia más importante del atletismo hondureño.

Mapa de la ruta de los 5 kilómetros.

Mapa de la ruta de los 5 kilómetros.

El reconocido entrenador Mario Valladares encabezará la actividad, dando recomendaciones técnicas y acompañando a los protagonistas del recorrido durante el entrenamiento.

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Asimismo, dirigirá la sesión de preparación física antes de desafiar el trayecto establecido. Para garantizar la seguridad de los asistentes, el evento contará con el respaldo de la Cruz Roja Hondureña, Vialidad y Transporte, 911, Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal.

Este tercer “bootcamp” marcará el cierre de las jornadas oficiales de preparación para la 50 edición de la Maratón La Prensa-Gatorade, una celebración histórica que reunirá a alrededor de 15,000 de corredores el próximo 14 de junio en las calles de San Pedro Sula.

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Las inscripciones ya se cerraron para esta edición de oro; se esperan alrededor de 15,000 corredores el próximo domingo.

La entrega de los kits será el viernes 12 y sábado 13 de junio en Expocentro en la Expo Maratón; será en el salón Los Zorzales desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm.

Este año, la carrera tendrá un importante propósito: apoyar a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa impulsada por el “influencer” japonés Shin Fujiyama, que trabaja en favor de la educación el país.

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Heber Betancourt

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