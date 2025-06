Rubilio Castillo define su futuro, ¿vuelve a Honduras ?

Bogotá, Colombia.

El futuro de Rubilio Castillo en el fútbol colombiano es incierto, y aunque él confiese que le encantaría quedarse en el Deportivo Pereira, ya es una decisión que no depende de él, más que del actual cuerpo técnico que dirige el venezolano Rafael Dudamel.

El atacante hondureño no está teniendo ritmo de juego con el Grande Matecaña y es algo que lo pone a dudar con respecto a su futuro en el fútbol colombiano. Por ello en la última declaración ha dejado clara su postura.

“Yo me siento bien, me siento tranquilo aquí. Me quiero quedar en el Deportivo Pereira, haría todo lo posible para seguir acá y ganarme un puesto, pero se me hace muy difícil cuando ya la decisión está tomada de parte del técnico, ya son once fechas, me he esforzado al máximo, pero no he visto el cambio, pero vamos a ver”, declaró Rubilio a Radio Reloj de Colombia.