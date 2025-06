Rubilio Castillo se sacude la mala racha y anota en Colombia

Bogotá, Colombia.

Tras más de un mes de ausencia, el atacante hondureño recibió la oportunidad de ser titular y no defraudó ya que se puso en ventaja a su equipo en el duelo ante Leones por el torneo de Copa del fútbol colombiano.

Fue la segunda diana para "Rubigol" con la camiseta del Deportivo Pereira en una temporada donde ha estado llenada de altibajos por diferentes circunstancias.

Y es que el entrenador Rafael Dudamel, quien llegó para reemplazar e el banquillo a Luis Fernando Suárez, para sorpresa de muchos relegó al delantero hondureño al extremo de que en los últimos juegos no fue ni uniformado.

Cabe señalar que Román finaliza su contrato con el Deportivo Pereira en diciembre del presente 2025, pero varios clubes de la Liga de Honduras se han interesados con repatriarlo.

"Yo me siento bien, me siento tranquilo aquí, yo me quiero queda y haría todo lo posible por seguir acá y ganarme un puesto, pero se hace difícil hacerlo cuando ya hay una decisión tomada del director técnico, todos los días está la posibilidad de ganarme el puesto", declaró hace unos días Rubilio en charla a Radio Reloj de Colombia.