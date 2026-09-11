Rougier se calentó con periodista de Diez: "No te noto convencido"

San Pedro Sula.

Jonathan Rougier terminó con sentimientos encontrados después del 2-2 entre Marathón y Alajuelense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El arquero argentino reconoció el dolor por haber dejado escapar una victoria que parecía encaminada en el tramo final, pero también destacó la capacidad del equipo verdolaga para competir de igual a igual ante uno de los grandes de Costa Rica.

El portero del Monstruo Verde considera que el resultado mantiene intactas las posibilidades de clasificación y, lejos de mostrarse intimidado por tener que definir la serie como visitante, aseguró que Marathón tiene argumentos para conseguir el resultado que necesita en Costa Rica. Rougier recordó actuaciones anteriores del conjunto hondureño como visitante y aseguró que el empate en el estadio Morazán también dejó una enseñanza importante: que cuando Marathón juega con personalidad, intenta asociarse y mantiene su concentración, puede hacerle daño a cualquier rival. ZONA MIXTA Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -¿Con qué sensación se quedan ustedes esta noche? Más allá del empate sobre la hora, por ahí nos vamos con la sensación de que podemos, de que jugando bien, cuando seguimos intentando jugar al fútbol, hacemos, marcamos diferencias. Así que, por ahí, la premisa sería esa: que tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros queremos, podemos. -A pesar de que la llave queda abierta, ¿duele empatar y dejar escapar el triunfo en casa? Sí, sí, claro, claro que duele mucho porque, como lo decía tu compañero, parecía que ya lo teníamos, porque también nosotros teníamos controlado el balón y ellos no nos estaban presionando.